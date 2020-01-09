Гражданское общество до сих пор находится в зародыше - Роман Синицын

Роман Синицын: Есть люди, которым не безразлично, в какой стране они живут. И их количество увеличивается. Фото: Тарас Подолян

Происходит ползучая контрреволюция, но Майдан не проиграл.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"У меня не было иллюзий, что после победы в 2014-м мы заживем как в Швейцарии. У многих состоялась революция в голове. Сформировалось гражданское общество, которому не безразлично. Знаю нескольких предпринимателей, которые после Майдана перестали давать взятки", - говорит он.

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Наше гражданское общество еще находится в зачаточном состоянии, считает Роман Синицын.

"Но оно есть, постепенно развивается. Есть люди, которым не безразлично, в какой стране они живут. И их количество увеличивается. Хотя многие сейчас находится в состоянии определенного анабиоза и даже депрессии. То, что делает новая власть команда, многих не радуют", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.