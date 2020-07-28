Границы ЕС останутся закрытыми - СМИ

ЕС рассматривает вариант сокращения списка из 13 стран, которым разрешен въезд. Фото: pixabay

Для туристов из большинства стран Европейский Союз хочет оставлять закрытыми внешние границы.

Из-за резкого роста больных коронавирусом, границы будут закрытыми еще минимум две недели, сообщает Bloomberg.

Этот запрет будет касаться и США.

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ЕС рассматривает вариант сокращения списка из 13 стран, которым разрешен въезд, исключив из него Канаду, Японию, Китай и Южную Корею.

Сейчас в список также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. Однако, по данным издания, Алжир и Марокко могут также исключить из списка решением стран-членов ЕС на встрече, которая состоится уже 29 июля.

С 30 июля Болгария потребует от украинцев результат негативного лабораторного теста на коронавирус. Правительство Болгарии вновь изменил правила въезда для граждан Украины, Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.