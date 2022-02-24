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четверг, 24 февраля 2022 10:33

График движения ряда поездов сменили

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График движения ряда поездов сменили
Для обеспечения безопасности несколько поездов были остановлены. Фото: "Укрзализныця"

Движение поездов в Харьков временно приостановлено.

Внесли изменения в расписание поездов по другим направлениям, сообщает Укрзалізниця.

Пригородное сообщение в области происходит в штатном режиме. Кроме направления Харьков – Купянск, движение организовали в Чугуев.

В целях безопасности внесли изменения в движение поездов:

№10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху.

№11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют на станцию ​​Федоровка.

№44 Ивано-Франковск – Киев остановили на станции Ирша.

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№112 Киев – Авдеевка остановили на станции Покровск.

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

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Дата
24
февраля

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