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вторник, 30 марта 2021 13:56

Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка одолела Covid-19

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Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка одолела Covid-19
100-річну пацієнтку вилікували від коронавірусу в Чернівцях. Фото: acc.cv.ua

100-летнюю пациентку с Covid-19 средней тяжести успешно пролечили в Черновицкой городской больнице №1.

Вместе с бабушкой лечение в ковидном отделении проходили и другие члены ее семьи, пишет местное информагентство АСС.

Черновчанка Мария Тихоновна подхватила болезнь в марте, когда Covid-19 начали болеть все члены их большой семьи. Первое время женщина лечилась самостоятельно дома, но когда состояние резко ухудшилось, "скорая" привезла женщину в ковидное отделение 1-й городской больницы.

"Каждый из них (членов семьи. - Gazeta.ua) имел положительный ПЦР-тест. Типичная клиника для коронавируса, снимки рентгена и КТ. 2 недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30-процентным поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", - рассказала врач ковидного отделения Черновицкой городской больницы №1 Елена Крапивина.

Лечение усложняли сопутствующие болезни, причиной которых врачи называют почтенный возраст пациентки. За Марией Тихоновной ухаживали круглосуточно. Не только сотрудники отделения, но и родственники, которые также проходили терапию в этой больнице.

В день выписки самую старую пациентку отделения поздравили цветами. Это идея медицинского коллектива.

"Это редкое событие. Мы очень за нее рады, и она сама очень радостно восприняла день выписки", - добавила Елена Крапивина.

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За две недели лечения состояние Марии Тихоновны значительно улучшилось. Она может самостоятельно дышать без кислородной поддержки, имеет отрицательный ПЦР-тест. А на УЗИ легких медики увидели положительную динамику, что свидетельствует о выздоровлении.

Сообщается, что женщина в прошлом сама была медицинской сестрой и даже работала в этой же больнице. И при этом попала в стационар в роли пациентки впервые в жизни.

За сутки 29 марта в Украине обнаружили 10 533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 367, медработников - 250. В целом коронавирус подхватили 1 662 942 украинца. Умерли 32 418 пациентов, в том числе 286 за последние сутки. Выздоровели 1 307 076 человек, за последние сутки - 3575.

Такие данные по состоянию на утро 30 марта сообщает Минздрав.
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Дата
30
марта

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