Более 10 тыс. новых больных: как меняется ситуация с коронавирусом в областях

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 367, медработников - 250.

В целом коронавирус подхватили 1 662 942 украинца. Такие данные по состоянию на утро 30 марта сообщает Минздрав.

Умерли 32 418 пациентов, в том числе 286 за последние сутки. Выздоровели 1 307 076 человек, за последние сутки - 3575.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1422 случая, 1740 прививок;

Винницкая область - 426 случаев, 640 прививок;

Волынская область - 232 случая, 370 прививок;

Днепропетровская область - 464 случая, 1290 прививок;

Донецкая область - 503 случая, 580 прививок;

Житомирская область - 169 случаев, 700 прививок;

Закарпатская область - 187 случаев, 440 прививок;

Запорожская область - 205 случаев, 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 297 случаев, 415 прививок;

Киевская область - 934 случая, 550 прививок;

Кировоградская область - 59 случаев, 420 прививок;

Луганская область - 220 случаев, 330 прививок;

Львовская область - 961 случай, 728 прививок;

Николаевская область - 287 случаев, 330 прививок;

Одесская область - 721 случай, 310 прививок;

Полтавская область - 490 случаев, 840 прививок;

Ровенская область - 335 случаев, 520 прививок;

Сумская область - 215 случаев, 540 прививок;

Тернопольская область - 281 случай, 440 прививок;

Харьковская область - 762 случая, 380 прививок;

Херсонская область - 69 случаев, 350 прививок;

Хмельницкая область - 511 случаев, 430 прививок;

Черкасская область - 280 случаев, 800 прививок;

Черновицкая область - 286 случаев, 380 прививок;

Черниговская область - 217 случаев, 240 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.