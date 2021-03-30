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вторник, 30 марта 2021 08:23

Более 10 тыс. новых больных: как меняется ситуация с коронавирусом в областях

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Более 10 тыс. новых больных: как меняется ситуация с коронавирусом в областях
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 367, медработников - 250.

В целом коронавирус подхватили 1 662 942 украинца. Такие данные по состоянию на утро 30 марта сообщает Минздрав.

Умерли 32 418 пациентов, в том числе 286 за последние сутки. Выздоровели 1 307 076 человек, за последние сутки - 3575.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1422 случая, 1740 прививок;
Винницкая область - 426 случаев, 640 прививок;
Волынская область - 232 случая, 370 прививок;
Днепропетровская область - 464 случая, 1290 прививок;
Донецкая область - 503 случая, 580 прививок;
Житомирская область - 169 случаев, 700 прививок;
Закарпатская область - 187 случаев, 440 прививок;
Запорожская область - 205 случаев, 670 прививок;
Ивано-Франковская область - 297 случаев, 415 прививок;
Киевская область - 934 случая, 550 прививок;
Кировоградская область - 59 случаев, 420 прививок;
Луганская область - 220 случаев, 330 прививок;
Львовская область - 961 случай, 728 прививок;
Николаевская область - 287 случаев, 330 прививок;
Одесская область - 721 случай, 310 прививок;
Полтавская область - 490 случаев, 840 прививок;
Ровенская область - 335 случаев, 520 прививок;
Сумская область - 215 случаев, 540 прививок;
Тернопольская область - 281 случай, 440 прививок;
Харьковская область - 762 случая, 380 прививок;
Херсонская область - 69 случаев, 350 прививок;
Хмельницкая область - 511 случаев, 430 прививок;
Черкасская область - 280 случаев, 800 прививок;
Черновицкая область - 286 случаев, 380 прививок;
Черниговская область - 217 случаев, 240 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.

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