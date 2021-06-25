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пятница, 25 июня 2021 13:15

Гороскоп на выходные: в чье сердце постучит любовь

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Гороскоп на выходные: в чье сердце постучит любовь
Если сэкономите, осенью сумеете улучшить жилищные условия. Фото: pixabay.com

26-27 июня - подходящее время, чтобы спланировать жизнь на полгода вперед. Не стоит только закладывать фундамент дома и менять работу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заработки будут поступать вовремя, - говорит астролог. - Если сэкономите, осенью сумеете улучшить жилищные условия. Поведение любимых будет удивлять. Отгоняйте хандру и звоните им чаще. Планируйте досуг так, чтобы восстановить силы. Любовь постучится в сердце Тельцов и Весов. Второй медовый месяц придет в жизни Стрельцов и Водолеев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будет везти в мелочах. Возьмите на себя домашние обязанности, чтобы любимые могли больше времени провести на работе. От их работоспособности зависит благосостояние семьи.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Деньги будут идти в руки. Начинать ремонт в доме или покупать недвижимость пока не следует. Это удастся реализовать осенью. Спите дольше. Проведите выходные с любимыми и детьми.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Откроете для себя новые перспективы. Неприятности отступят. Будете желательны в любом обществе. Не проспите звездный час.

Рак (22 июня - 22 июля)

На вас пытаются повесить чужие ошибки. Не теряйте времени на оправдания. Бегите от коллектива, где нет уважения и взаимопонимания. Возьмите отпуск.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Время обустраивать во дворе бассейн или зону барбекю. Друзья и родственники будут искать утешения в разговоре с вами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не держите все деньги в одном месте. Будет везти в переговорах, на собеседованиях и в соревнованиях. Легко будет достичь карьерных и спортивных высот.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Изволите новых впечатлений, но отдых придется отложить. Перейдите в режим экономии. Недополучите часть заработанного.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хорошо будут чувствовать себя те, кто на этой неделе уйдет в отпуск. В жизнь могут вмешиваться случайные знакомые. Не следует им доверять и рассказывать о своих планах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не нарушайте диету. Откажитесь от грибов. Участятся отравления.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Неудачный период, чтобы заводить собак, кошек и попугаев. Хорошо будут приживаться хомяки и шиншиллы. Хрупкими становятся зубы. Отложите наращивания ногтей и волос.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Много событий будет в жизни родственников. Радуйтесь их успехам. Будете видеть вещие сны.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Дайте детям больше свободы. Берегите сердце. Сажайте астры. Цветы будут радовать до глубокой осени.

Астролог поразила прогнозом на неделю. Этот гороскоп никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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