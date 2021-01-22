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суббота, 23 января 2021 07:00

Гороскоп на выходные: кто влюбит в себя всех вокруг

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Гороскоп на выходные: кто влюбит в себя всех вокруг
Воспользуйтесь случаем достичь своей цели. Рядом будут люди, которые готовы вам помочь морально и материально. Фото: pixabay.com

23 января сделайте перестановку мебели. Позаботьтесь об обновлении дома. Это улучшит ваше самочувствие. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Посвятите субботу домашним делам, - говорит астрологиня. - Наведите порядок в доме. Попробуйте отремонтировать поврежденные вещи. Хорошо проветривайте помещение. Выезды на природу и общения с друзьями планируйте на воскресенье. Это хорошее время для знакомства с людьми. Совместите отдых и общение с новыми знакомыми. Львы, Стрельцы и Козероги могут влюбить в себя всех вокруг. Воспользуйтесь случаем достичь своей цели. Рядом будут люди, которые готовы вам помочь морально и материально. Проверяйте информацию, которая к вам поступает. Она может быть ложной".

Овен

В вашем распоряжении мало денег. Не создавайте финансового дефицита. Не обольщайтесь на приобретение уцененных товаров на распродаже.

Телец

Не тратьте свои сбережения. Вскоре вам придется покрывать за счет сэкономленных средств дефицит своего бюджета. Покупайте только самое важное.

Близнецы

Ваши финансовые возможности ограничены. Проведите эти дни дома. Соотносите покупки с имеющейся суммой. Не делайте долгов.

Рак

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. По возможности поддержите знакомых в беде. Отданные деньги быстро вернутся к вам.

Лев

Финансовых проблем не будет. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета.

Дева

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

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Весы

Не желательно отправляться в путешествие на выходные. Вас ждут большие убытки в пути. Переданные в пользование людям вещи вернутся испорченными.

Скорпион

Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Стрелец

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. На вашу поддержку рассчитывают близкие. Ищите дополнительные средства экономии.

Козерог

Денег хватит на все. Позвольте себе быть щедрыми. Побалуйте близких вкусненьким. Позаботьтесь о культурной программе на выходные.

Водолей

Отправляйтесь на заработки в выходные. Вашу работу будет по достоинству оценено. Выставлять в продажу свои вещи не следует. Их заберут за бесценок

Рыбы

Торговые операции лучше будут проходить в воскресенье. Приобретенные в субботу вещи не будут служить долго. Следите за изменением курса валют.

Как сделать неделю с 18 по 24 января счастливой и успешной.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
23
января

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