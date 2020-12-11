Гороскоп на выходные: кому астролог предсказал финансовый успех

Позаботьтесь об уютном месте для отдыха с милыми сердцу людьми. Фото: pixabay.com

12-13 декабря - дни накануне солнечного затмения. Повышается склонность к депрессивным состояниям. Люди плохо будут контролировать свои эмоции. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Позвольте себе в выходные полноценно расслабиться, - говорит астролог. - Отложите тяжелую работу на потом. Обходите споры. Позаботьтесь об уютном месте для отдыха с милыми сердцу людьми. Не желательно отправляться в путешествие. Проблемы с транспортом и плохое качество связи испортят поездку. Финансовый успех ждет Овнов и Весов. Остальным придется экономить. Приобретение подарков перенесите на другую неделю".

Овен

Вы не будете чувствовать финансовых проблем. Даже в случае недостатка средств удастся реализовать задуманное. Вам будут идти навстречу окружающие.

Телец

На первоочередные расходы денег хватает. Избытка средств не будет. Не подвергайтесь на штрафные санкции.

Близнецы

Вам придется использовать свое умение обходиться малым. Улучшение материального положения не предвидится.

Рак

Незначительные прибыли не будут покрывать ваших расходов. От домашних также ждать материальной поддержки не стоит. Старайтесь уменьшит расходы.

Лев

Отложите решение финансовых вопросов до следующей недели. Не делайте в эти дни предоплату за услуги или товар. Деньги пропадут.

Дева

Не верьте обещаниям или рекламным роликам. Вы можете избавиться значительной суммы из-за желания сэкономить на выгодном предложении.

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Весы

Денег хватает. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Скорпион

Вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. Понадобятся средства на непредвиденные расходы.

Стрелец

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Не одалживайте людям деньги.

Козерог

Финансовый вопрос будет стоять остро. Самостоятельно вам трудно будет его решить. Разделите свои материальные обязанности с родными. Не сдавайте своих вещей в ремонт.

Водолей

Покупайте только необходимое. В вашем кармане мало денег. Прибыль возможен за счет находок или подарков.

Рыбы

Хорошо пройдут процедуры обмена. Рассчитывайтесь за предоставленные вам услуги бартером. Ситуация с деньгами будет непростой.

Астролог сделала впечатляющий прогноз на неделю и дала несколько полезных советов.