Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны

У неділю дозвольте собі відпочити від роботи. Фото: pixabay.com

20-21 февраля не планируйте большого количества деловых контактов. Семья скучала без вашего внимания целую неделю. Побудьте с близкими в выходные. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В субботу следует заняться домашними делами, - говорит астрологиня. - Уберите в доме. Наведите порядок на полках и в шкафах. Избавьтесь от лишних вещей. Позаботьтесь о создании уютной атмосферы. Не стоит планировать встречи и переговоры. Они пройдут неудачно. В воскресенье позвольте себе отдохнуть от работы. Выезд на природу с друзьями будет кстати. Не засиживайтесь этого дня дома. За неделю до весны звезды осчастливят Скорпионов, Козерогов и Тельцов"

Овен

Распорядитесь имеющимися средствами экономно. Ожидаются незапланированные расходы на нужды детей. До получения основного заработка поступлений не будет.

Телец

Соглашайтесь на подработку в воскресенье. Вам хорошо за нее заплатят. В тот же день вас ждут удачные покупки.

Близнецы

По возможности избавьтесь задолженности. Не пользуйтесь кредитными карточками. Отложите на потом операции по обмену валют. Следите при осуществлении расчетов.

Рак

Не занимайтесь решением финансовых проблем. Вы будете оставаться в невыгодной позиции. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они будут потерянными.

Лев

После совершения необходимых покупок останется мало карманных денег. Однако дефицит наличных в случае необходимости можно компенсировать бартером.

Дева

Посвятите эти дни переоборудованию своего дома. Самое время заняться ремонтом сантехники. Денег и времени на это хватает.

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Весы

Состояние финансовых дел будет оставаться без изменений. Экономить не придется. Возможные прибыли в виде подарков.

Скорпион

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Отзовитесь по просьбе друзей о материальной поддержке. Это не навредит вашему бюджету.

Стрелец

Отправляться на заработки не следует. Удовлетворительной платы за это вы не получите. Запланируйте поход по магазинам. У вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей.

Козерог

Переоснащение электрооборудования в доме или небольшие ремонтные работы сделайте по возможности своими руками. Приглашенные рабочие обойдутся дорого.

Водолей

Совершите необходимые покупки в субботу утром. Позже расходов следует воздержаться. Ожидаемых в воскресенье доходов не будет.

Рыбы

Денег будет достаточно. Выбирайте отдых на свой вкус. Не стоит покупать одежду и обувь в эти дни.

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