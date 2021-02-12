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суббота, 13 февраля 2021 07:00

Гороскоп на выходные: что нужно успеть сделать за 2 недели до весны

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Гороскоп на выходные: что нужно успеть сделать за 2 недели до весны
Проведите ночь с любимыми в романтической атмосфере. Чаще смотрите на звезды. Фото: pixabay.com

13-14 февраля хорошо отдохните от интеллектуального труда. Книги, телевизор и компьютер пусть остаются дома. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не стоит заниматься обновлением компьютерных программ, - говорит астрологиня. - Можно потерять полезную информацию. Начавшийся ремонт техники затянется надолго. Отправляйтесь на прогулку. Уделите больше времени любимым занятием и творчеству. Проведите ночь с любимыми в романтической атмосфере. Чаще смотрите на звезды. Они многим напророчь счастливое будущее. За две недели до весны надо завершить дела, которые начали еще в прошлом году. Стоит навести порядок в шкафу. Освободите свое пространство для новых вещей".

Овен

Вас ждут прибыли в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

Телец

В субботу может появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

Близнецы

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Купленные вещи не удовлетворят вас своим качеством. Ложные расчеты принесут убытки.

Рак

Воспользоваться заработанным по своему усмотрению не удастся. Прогнозируются непредвиденные расходы. Имейте в запасе определенную сумму для осуществления срочного ремонта техники.

Лев

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Обновите свой гардероб в субботу. Должники могут вернуть вам деньги.

Дева

Придется сдерживать свои желания. Доходов едва хватает на жизнь. Еще кто-то из родственников может повлечь убытки.

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Весы

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

Скорпион

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Стрелец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Козерог

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не используйте кредитных карточек.

Водолей

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать пикник легче.

Рыбы

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит.

Как провести эту неделю, чтобы деньги шли в ваш карман.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
февраля

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