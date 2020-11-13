Гороскоп на выходные: чем удивит и шокирует середина ноября

Чаще обращайтесь за советами к пожилым людям. Их опыт многим пригодится. Фото: pixabay.com

14-15 ноября без конфликтов не обойдется. Сдерживайте свое желание говорить людям правду в глаза. Не обижайте любимых резкими словами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь Новолуние, - говорит астролог. - Осеннее настроение не будет вдохновлять на веселье и развлечения. Поэтому лучше провести выходные в теплом уютном помещении. Позвольте себе роскошь - побыть в одиночестве. Середина ноября удивит ухудшением погодных условий и шокирует новостями о росте количества больных на вирусы и простуды. Ухудшается эпидемиологическая ситуация. Избегайте толпы. Одевайтесь по погоде. Не провоцируйте простуды. Чаще обращайтесь за советами к пожилым людям. Их опыт многим пригодится".

Овен

Потратить деньги по своему усмотрению не удастся. Материальной поддержки потребуют пожилые родственники. Займитесь укреплением своего здоровья.

Телец

Свободных денег у вас не будет. Однако искать дополнительного заработка не стоит. Результат не будет стоить усилий. Не занимайтесь решением имущественных вопросов.

Близнецы

Не стоит отправляться в путешествие. Поездка обойдется слишком дорого. Отдохните дома. Покупать мебель не время.

Рак

Денег не будет. Поход по магазинам не принесет удовольствия. Качество купленных вещей вас не удовлетворит. Сдавать технику в ремонт не следует.

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Лев

С деньгами проблем не будет. Попробуйте их потратить не только в свою пользу. Избегайте участия в азартных играх. Ваши деньги останутся в чужих карманах.

Дева

Финансовые возможности ограничены. Ваш денежный баланс потребует тщательной проверки. Сделайте это в выходные. Не позволяйте обмануть себя на рынке.

Весы

Не будет необходимости в поиске дополнительного заработка. Не жалейте денег на поддержание здоровья. Финансов хватит и на занятия спортом, и на культурную программу.

Скорпион

Количество средств ограничено. Это усложнит реализацию ваших планов. Поищите дополнительные средства экономии. Куплена офисная техника не будет работать.

Стрелец

Определенные финансовые ограничения не заставят вас экономить. Однако не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам. Увеличиваются расходы на домашние нужды.

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Козерог

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Дополнительных доходов не предвидится. Не стоит в эти дни делать больших продуктовых закупок.

Водолей

Не одалживайте людям деньги. Вам понадобятся сэкономленные средства. Будьте готовы к срочному бытовому ремонту.

Рыбы

После выходных вы можете заметить исчезновение определенной суммы денег. Не оставляйте без присмотра кошелек. Покупайте подарки для детей осмотрительно. Оставьте копейку на пропитание.

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