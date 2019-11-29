Гороскоп на выходные: чем порадует первый день зимы

Откажитесь от лишней порции алкоголя. Помните о повышенной аварийной опасности на дорогах. Фото: astrozodiac.net

30 ноября сдерживайте свою агрессию и зависть. 1 декабря встретьте в кругу самых дорогих сердцу людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

Эти два дня сильно отличаться по характеру событий друг от друга, - объясняет астролог. - В субботу будут просыпаться худшие черты характера людей. Разум слабо будет контролировать инстинктивные порывы. Недиля будет спокойной. Лучше не проводить ее в большой компании. Откажитесь от лишней порции алкоголя. Помните о повышенной аварийной опасности на дорогах. Первый день зимы порадует интересными предложениями. Пригласят на дополнительную работу или предложат хорошие скидки на товар, который вы давно искали".

Овен

Не путайте щедрость с расточительством. Рискуете лишиться крупной суммы в рекордно короткие сроки.

Телец

Ожидается большой отток денег. Контролируйте этот процесс. Не допускайте хаотических расходов. Проведите больше времени с семьей. Пригласите в гости родителей.

Близнецы

Вы будете иметь достаточное количество денег на отдых. Порадуйте себя и близких обновками. Приобретение фото- и видеоаппаратуры лучше отложить.

Рак

Продолжается период относительной материальной стабильности. В эти выходные не придется себя ограничивать в чем-то. Не экономьте на подарках для любимых и детей.

Лев

Будьте осторожны в магазине и на рынке. Не спешите с выбором товара. Вы можете отдать большую сумму за некачественную вещь. Проверяйте сдачу.

Дева

В вашем распоряжении будет немалая сумма. Но она незаметно разойдется. Семья потребует очередных взносов. Отложите часть средств исключительно на свои расходы.

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Весы

Заработать в эти дни не удастся. Не желательно обращаться к услугам сервисных служб. Необходимые покупки сделайте утром в воскресенье.

Скорпион

Выплатят задержанную зарплату. Однако удовольствие от этого вы не будете чувствовать. За неделю собрался целый список задолженностей.

Стрелец

Финансовая ситуация далека от стабильности. Заработанные средства на некоторое время останутся недоступными для вас. Позаботьтесь о разумном распределении существующих денег.

Козерог

На роскошный подарок для дорогого человека денег не хватит. Не следует занимать. Дефицит финансов компенсируйте фантазией.

Водолей

Повода для тревоги не будет. Финансовый кризис существенно не повлияет на ваш кошелек. Смело реализуйте свои планы.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Однако на необходимые покупки средств хватает. Участвовать в лотерее не следует. Выигрыша не будет.

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