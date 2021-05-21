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суббота, 22 мая 2021 07:00

Гороскоп на выходные: астрологиня открыла несколько секретов

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Гороскоп на выходные: астрологиня открыла несколько секретов
Беритесь за решение сложных задач. Вы можете найти оригинальные технические решения. Фото: pixabay.com

22-23 мая - период сентиментальных историй. Человеческие сердца будут чувствительными, а поступки - благородными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота - день изобретателей, - говорит астролог. - Беритесь за решение сложных задач. Вы можете найти оригинальные технические решения. Не стоит идти в парикмахерскую, шить себе одежду. Цвет купленных предметов интерьера окажется неудачным. Относитесь осторожно к чужим вещам. Двигайтесь медленно. Падение повлечет серьезные травмы. Это особое время. Если чувствуете, что чего-то очень хочется, уверенно двигайтесь к цели. Успех гарантирован, еще и денежное вознаграждение не заставит себя ждать. Победа за мудрыми и терпеливыми. Не пытайтесь обогнать конкурентов. Лучше пропустите вперед и наблюдайте за их промахи. Кто поспешит, то людей насмешит. В выходные в этом будет весь секрет успеха".

Овен

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. Используйте шанс заработать дополнительную копейку.

Телец

Работа в выходные большой прибыли не принесет. И потребности в ней не будет. Ваши финансовые дела шли неплохо в течение недели. Отдохните. Уберите старые вещи из дома.

Близнецы

Намеченные покупки лучше сделать утром в субботу. Бодрствуйте в магазинах и на рынке. Вы можете дважды оплатить один товар. Потерянные вещи не скоро найдутся.

Рак

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги будут быстро таять. А приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезными.

Лев

Нехватка денег не позволит свободно планировать отдых. Но отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует. Все же карман не будет пустым.

Дева

Вам не будет везти на выигрыш. Не тратьте время на попытки пополнить свой кошелек. Лучше в выходные спланируйте смету на месяц вперед.

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Весы

Убытки принесут детские шалости. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек. Не будьте мелочными.

Скорпион

Критической нехватки средств не будет ощущаться. При необходимости окажите финансовую помощь близким. Эти деньги к вам скоро вернутся.

Стрелец

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие будут охотно помогать вам.

Козерог

Поездка на отдых в собственном авто обойдется дорого. Может потребоваться срочный ремонт. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Водолей

На ваших счетах достаточное количество денег. Удерживайте их. Начало следующей недели не принесет хорошего заработка.

Рыбы

Не занимайтесь сверкой финансовой документации. Отложите решение имущественных вопросов до понедельника. В эти дни вы можете не заметить ошибки в расчетах.

Астролог рассказала, чем удивит мая напоследок.

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Дата
22
мая

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