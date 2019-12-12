Гороскоп на пятницу, 13-ое: астролог поразила прогнозом

Вечер покажется приятным. Он будет вдохновлять поэтов и художников на создание шедевров. Фото: astrozodiac.net

13 декабря - день пессимистов. Утром поводов для разочарований будет достаточно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается эмоциональная уязвимость людей, - говорит астролог. - Будьте осторожны со словами, особенно с ироничными высказываниями в чей-либо адрес. Не обижайте окружающих. Встречи и переговоры лучше планировать на вторую половину дня. Вечер покажется приятным. Он будет вдохновлять поэтов и художников на создание шедевров. Ночь подарит влюбленным незабываемые впечатления".

Овен

Отстаивайте свои финансовые интересы. Выясняйте причины уменьшения заработной платы. Не позволяйте себя обмануть. Действуйте смело - и вы победите.

Телец

Убыточный день. Только в вечернее время можно рассчитывать на приход денег. Не медлите с началом проведения ремонта сантехники.

Близнецы

Небольшие суммы будут поступать в течение дня. Не переживайте по поводу мелких финансовых неудач. В целом день выдастся неплохим.

Рак

Вас ожидает значительный финансовый успех. Храните здравый смысл. Не вкладывают свои средства в рискованные проекты. Приобретение компьютеров желательно отложить.

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Лев

Коммерческая деятельность не будет успешной. Дополнительной прибыли не ожидается. Может ощущаться дефицит средств, но знакомые не оставят вас в беде.

Дева

В финансовых делах повезет. Будьте последовательны в своих расчетах. Позаботьтесь о разумном распределении средств.

Весы

Не ищите быстрого заработка. Доверять рекламным обещаниям не следует. На руки получите мизерные деньги. Возникнет ощущение зря потраченного на работу времени.

Скорпион

Понадобятся дополнительные средства на нужды семьи. Болезнь одного из близких затянется. Заранее сделаны распределение наличных денег придется пересмотреть.

Стрелец

Ваш бюджет не будет лихорадить от колебаний валют. Повредить ему может только непродуманная финансовая политика. Не допускайте поспешных расходов.

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Козерог

Кошелек будет оставаться полупустым. Изменение рода деятельности не приведет к улучшению ситуации. Экономьте. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги.

Водолей

Денег будет достаточно. Следите за своими вещами утром. Из-за халатности окружающих можете понести убытки.

Рыбы

Удовлетворительной прибыли не ожидается. Постоянно будет ощущаться нехватка средств. Критической ситуацию не назовешь, но она будет раздражать.

В 2020 году на украинцев ждут революция, роспуск парламента и финансовый кризис.