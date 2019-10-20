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Гороскоп на неделю: астролог назвала знаки, которые встретят свою судьбу

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Гороскоп на неделю: астролог назвала знаки, которые встретят свою судьбу
Хорошо будут работать критики и контролеры. Прислушайтесь к их советам. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 21 по 27 октября потребует особого подхода к делу. Думайте о последствиях своих поступков. Об этом Gazeta.ua рассказал астролог Елена Максимова.

"Солнце переходит в знак Скорпиона, - говорит астролог. - Выходные накануне новолуния проведите с самыми дорогими людьми. Займитесь укрепления здоровья и внутренним самосовершенствованием. Хорошо будут работать критики и контролеры. Прислушайтесь к их советам. Денег в кошельке станет больше. Если вы одиноки, позвольте себе флирт с холостыми коллегами. Служебный роман будет иметь неожиданное продолжение. У Близнецов, Раков и Львов именно на работе есть шанс встретить свою половинку".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не спешите заключать договоренности, в которых не уверены. Достаточно что-то решать быстро и сгоряча. Подождите с большими покупками. Деньги выбросите на ветер. Попытка разобраться в отношениях только усугубит проблемы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Трудно будет все решить самостоятельно. Консультируйтесь, доверьтесь специалистам. Тогда удастся избежать ошибок и достичь хорошего результата. Отправляться на заработки далеко от дома не пора.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Демонстрируйте свои способности. Если раньше участвовали в конкурсе на какую должность и ждете результатов собеседования, то они порадуют. Получите приглашение на новое место работы. Все финансовые вопросы решите до четверга. Радуйтесь успехам любимых, поддерживайте их.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не бойтесь трудностей. Преодолевая их, достигнете своей цели. Денег в кармане становится меньше. Изменение места работы или жительства не оправдает себя. Переезд лучше отложить на следующий месяц. Будете чувствовать себя счастливыми рядом с любимыми.

Лев (23 июля - 23 августа)

Следите за своими вещами в транспорте и на рынке. Может преследовать ощущение, что дальше так жить нельзя. Подождите и не принимайте поспешных решений. Попробуйте внимательнее присмотреться к любимым. Вы в очередной раз влюбитесь в них.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Наиболее продуктивными будут понедельник и вторник. Дальше - дела пойдут на спад. Деньги должны работать. Накапливать их не стоит, как и транжирить на прихоти. Обращайтесь к стоматологу в среду.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Желания не будут совпадать с возможностями. Это неделя анализа, а не четкой реализации планов. Многое изменится в вашем окружении. Придется подстраиваться под обстоятельства. Появится много лишних затрат. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Покоритесь обстоятельствам ради дальнейших серьезных свершений. Финансовых предложений будет достаточно Часть из них вас заинтересует. Не следует возобновлять давние отношения. Это происшествие снова ранит сердце, но не принесет ничего хорошего.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете испытывать свои возможности и регулярно нарушать запреты. Можете вести себя эпатажно и многих разочаруете своим поведением. Но именно таким образом достигнете того, чего давно хотели.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам могут возвращать долги. Все то, во что раньше вложили деньги, даст хорошие заработки. Поплатитесь за нерешительность. Действуйте смело и уверенно. Не спешите открывать перед любимыми свои чувства. Присмотритесь, насколько они взаимны. Не делайте абортов. Кровотечение трудно будет остановить.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Многое пройдет мимо вашего внимания, потому что погрузитесь в свои дела с головой. Все будет вестись хорошо. Заработки растут. Поступят премиальные. Увеличивается плодовитость организма. Если не планируете беременность, будьте бдительны.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Там, где появиться вы, хаос будет превращаться в порядок. В доме будут царить мир и спокойствие. Это не может не радовать. Не разбрасывайтесь деньгами. Обновите отношения с приятными знакомыми. Начнется роман в письмах.

Синоптики рассказали, какой будет погода до конца октября.

Автор: Gazeta.ua
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