Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех

Хорошо будет работать мастерам-ремесленникам. На свет могут родиться настоящие шедевры народного искусства. Фото: pixabay.com

В марте будьте осторожны со своими желаниями. Они начнут осуществляться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь меньше говорить, больше слушайте и анализируйте, - говорит астролог. - Относитесь внимательно к информации. Среди общего ее потока встретится крайне необходима. Хорошо будет работать мастерам-ремесленникам. На свет могут родиться настоящие шедевры народного искусства. Месяц будет вдохновлять настоящих хозяек на обновление домашнего интерьера. Хорошо будут получаться ремонты, удачно будете подбирать новую мебель и технику. Можно заниматься утеплением дома, заменой окон и дверей. Финансовое процветание ждет Близнецов, Раков и Весов. Невиданный успех будут иметь Овны, Козероги и Водолеи".

Овен

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Телец

Падает уровень работоспособности. Соответственно уменьшается заработок. Не пора открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточны.

Близнецы

В вашем сердце легко будет возникать влюбленность. Не стоит слепо идти за своими чувствами. Вы можете попасть в любовный треугольник. А это не хорошо.

Рак

В течение месяца к вам будет обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Вы будете чувствовать себя истощенными.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами. Их хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время. Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья.

Дева

Не желательно пользоваться услугами сайтов знакомств для поиска партнера. Достойной пары таким образом вы не найдете.

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Весы

Избегайте конфликтов с пожилыми людьми. Не настаивайте на своем. Уступите. Испорченные отношения восстанавливать нелегко.

Скорпион

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Займитесь наведением порядка в документации. Вовремя оплачивайте счета. Скоро заработки возрастут.

Стрелец

Страх перед предстоящими изменениями заставит вас отказаться от предложения руки и сердца. Об этом вы со временем пожалеете. Потому что новые кандидаты долго не будут появляться.

Козерог

Любимые захотят проводить с вами все свободное время. Не попрекайте их за навязчивость. Оцените привязанность к вам.

Водолей

Растут расходы на транспорт. Не ищите дополнительных заработков. Вас не удовлетворят новые предложения. Ждите.

Рыбы

Месяц будет вдохновлять вас на откровения. Познакомьте милых со своим хобби. Поделитесь находками. Так вы сможете найти неожиданного единомышленника.

Неделя с 8 по 14 марта будет особенной. Узнайте первыми, что предсказывают нам звезды.