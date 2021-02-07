Гороскоп на февраль: для чего больше подходит последний месяц зимы

Хороший урожай соберут те, кто умеет ждать. Составляйте планы на весну. Фото: pixabay.com

В феврале нельзя нарушать режим питания и сна. Диета пагубно повлияет на желудок. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Обогатите рацион авакадо, мандаринами и зеленым луком, - говорит астрологиня. - Майонез в салатах замените на сметану. Этот месяц будет богатым на успехи. Пожалеет тот, кто спешить. Хороший урожай соберут те, кто умеет ждать. Составляйте планы на весну. Будьте настойчивыми, откиньте все, что мешает. Воздержитесь от ссор, стресса и экстремального отдыха на выходные. Не спешите с покупкой. В марте ту же вещь приобретете с хорошей скидкой".

Овен

Отсутствие романтического настроения будет загонять в печальные воспоминания. Оглянитесь вокруг. Рядом есть люди, которые не сводят с вас глаз.

Телец

Будут беспокоить дела, которые не можете довести до ума. Зря волнуетесь и не спите ночью. Успех на вашей стороне. На этой неделе нельзя заводить животных. Они будут иметь тяжелый характер.

Близнецы

Впереди еще лучшие времена. Минимализм в еде окажется полезным. Ешьте маленькими порциями, мясо замените рыбой.

Рак

Хорошее время, чтобы учиться готовить. Обоняние и вкус вас не подведут. Удивитесь своим кулинарным способностям.

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Лев

Размышления о прежних проблемах лишат покоя. Только копаться в прошлом не стоит. Планируйте будущее. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Имейте под рукой обезболивающее.

Дева

Попробуйте нарисовать то, что вас беспокоит. Это поможет разобраться в себе. Трудно будет перевариваться пища. Налегайте на салаты. Полезными будут мочегонные чаи.

Весы

Чувствуете, что в жизни наступил застой, - переставьте мебель в квартире. Из-за случайного флирт оттолкнете от себя любимую половинку. Не поддавайтесь соблазну. Любовные интрижки принесут много боли и разочарований.

Скорпион

Не стоит покупать электронику и средства связи, а также - менять электропроводку в доме. Заинтересует общение со старшими по возрасту партнерами. Может начаться необычная личная история.

Стрелец

Больше внимания посвятите саморазвитию. Читайте занимайтесь спортом. Купите для дома мелочь, которая будет поднимать настроение.

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Козерог

Удачное время, чтобы покупать мебель для дома. Мастеров, которые будут ее собирать, вызывайте в выходные. В четверг они могут навредить, а не помочь.

Водолей

Больше гуляйте на свежем воздухе. Улучшить самочувствие поможет теплая ванна или визит в сауну. Это снимет нервное напряжение.

Рыбы

Брать в долг и покупать товары в кредит не надо. Как и красить что-то в доме. Возможны головокружение и тошнота из-за отравления.

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