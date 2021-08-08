Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Просмотров: 9
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 279
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 315
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 3780
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1863
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 405
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 945
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3124
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
12
6
10
26
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Видео
Все видео
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
6 Просмотров: 2052
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 351
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2034
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 135
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 20:00

Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

  Комментировать
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Будет везти тем, кто не мирится с серостью и однообразием. Фото: pixabay.com

Неделя с 9 по 15 августа будет полна приключений и романтики. Начнет везти умелым руководителям и лидерам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время Новолуния, - говорит астролог. - Будет везти тем, кто не мирится с серостью и однообразием. Будьте активными, направьте усилия на результат. Подождите с оформлением наследства. Нотариусы и юристы могут допустить ошибок, которые могут вам дорого стоить. Вскоре уйдут в отставку те, кто не способен занимать высокую должность. Деньги и карьерный рост ждут Весов, Стрельцов и Рыб. Легко будет сбросить лишний вес, если в среду отказаться от сахара. Делайте свое тело красивым. Запишитесь в спортзал, бегайте по утрам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Убытков нанесут детские шалости. Не оставляйте без присмотра ноутбук или телефон. Не игнорируйте появление аритмии или одышки. Запишитесь к кардиологу.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Конфликты между любимыми могут возникнуть из-за упрямства. Устройте романтический ужин. Не поминайте былых обид. Налегайте на дыни и арбузы. Это поможет вывести песок из мочегонных путей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Телефоны лучше покупать в четверг, телевизоры - в выходные. Придерживайтесь своего слова. Особенно, если накануне выходных пообещали что-то детям. Не теряйте их доверие.

Рак (22 июня - 22 июля)

В понедельник рискуете попасть в финансовую ловушку. Следите, под чем ставите подпись. Чтобы не падать обессиленным вечером, завершайте работу в 19:00. Лучше отложить пирсинг и инъекции красоты.

Лев (23 июля - 23 августа)

Много интересных предложений получите на работе. В любом возрасте не бойтесь начинать обучение. Это позволит отшлифовать навыки и обменяться опытом. Впоследствии заработки возрастут.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Удивитесь поведению любимых. Они будут замыкаться в себе, убегать от суеты, дольше спать. Дайте им время побыть наедине. Эксперименты с диетами закончатся расстройством пищеварения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять

Весы (24 сентября - 23 октября)

Поезжайте с любимыми в небольшое путешествие. Двигайтесь осторожно, остерегайтесь вывихов суставов. Люди, которые весь день работают на ногах, почувствуют боль в пояснице.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы полны сил и энергии. Важные командировки и переговоры запланируйте на вторую половину недели. Не обещайте кому-то быть спонсором. Даже себе придется во многом отказывать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Заряжайтесь позитивом. Это идеальное время для путешествий и новых впечатлений. Полетите с любимыми в страну, которую до сих пор не посещали. Чтобы беспрепятственно путешествовать по миру, позаботьтесь о паспорте вакцинации.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время побед. Денег в кошельке больше. Составьте список покупок, которые хотите сделать до конца года. Цените отношения. Найти достойную замену партнерам вряд ли удастся. Пейте меньше кофе в течение дня.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Любовь и сомнения перемешаются в вашей душе. Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Будет беспокоить урчание в животе. Избегайте больших перерывов между приемами пищи.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Во вторник придется отстаивать свои финансовые интересы. Недополучите часть заработанного. К стоматологу идите в среду. Добавьте в рацион творог, мед и орехи.

Астролог дала ошеломляющий прогноз на выходные.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Врач покорил высочайшую вершину Европы

Землетрясение и цунами опустошили остров

Россия начала военную агрессию против Грузии

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 8721
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 8343
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8163
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
 Просмотров: 4248
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 4104
Общество
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
10
 Просмотров: 144
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
5
 Просмотров: 468
Плохая самооценка. Как деньги влияют на отношения в паре
Плохая самооценка. Как деньги влияют на отношения в паре Просмотров: 216
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
 Просмотров: 279
На Львовщине обнаружили новых зараженных штаммом Delta
На Львовщине обнаружили новых зараженных штаммом Delta Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 56906
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть