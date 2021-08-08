Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост

Будет везти тем, кто не мирится с серостью и однообразием. Фото: pixabay.com

Неделя с 9 по 15 августа будет полна приключений и романтики. Начнет везти умелым руководителям и лидерам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это время Новолуния, - говорит астролог. - Будет везти тем, кто не мирится с серостью и однообразием. Будьте активными, направьте усилия на результат. Подождите с оформлением наследства. Нотариусы и юристы могут допустить ошибок, которые могут вам дорого стоить. Вскоре уйдут в отставку те, кто не способен занимать высокую должность. Деньги и карьерный рост ждут Весов, Стрельцов и Рыб. Легко будет сбросить лишний вес, если в среду отказаться от сахара. Делайте свое тело красивым. Запишитесь в спортзал, бегайте по утрам".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Убытков нанесут детские шалости. Не оставляйте без присмотра ноутбук или телефон. Не игнорируйте появление аритмии или одышки. Запишитесь к кардиологу.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Конфликты между любимыми могут возникнуть из-за упрямства. Устройте романтический ужин. Не поминайте былых обид. Налегайте на дыни и арбузы. Это поможет вывести песок из мочегонных путей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Телефоны лучше покупать в четверг, телевизоры - в выходные. Придерживайтесь своего слова. Особенно, если накануне выходных пообещали что-то детям. Не теряйте их доверие.

Рак (22 июня - 22 июля)

В понедельник рискуете попасть в финансовую ловушку. Следите, под чем ставите подпись. Чтобы не падать обессиленным вечером, завершайте работу в 19:00. Лучше отложить пирсинг и инъекции красоты.

Лев (23 июля - 23 августа)

Много интересных предложений получите на работе. В любом возрасте не бойтесь начинать обучение. Это позволит отшлифовать навыки и обменяться опытом. Впоследствии заработки возрастут.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Удивитесь поведению любимых. Они будут замыкаться в себе, убегать от суеты, дольше спать. Дайте им время побыть наедине. Эксперименты с диетами закончатся расстройством пищеварения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Поезжайте с любимыми в небольшое путешествие. Двигайтесь осторожно, остерегайтесь вывихов суставов. Люди, которые весь день работают на ногах, почувствуют боль в пояснице.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы полны сил и энергии. Важные командировки и переговоры запланируйте на вторую половину недели. Не обещайте кому-то быть спонсором. Даже себе придется во многом отказывать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Заряжайтесь позитивом. Это идеальное время для путешествий и новых впечатлений. Полетите с любимыми в страну, которую до сих пор не посещали. Чтобы беспрепятственно путешествовать по миру, позаботьтесь о паспорте вакцинации.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Время побед. Денег в кошельке больше. Составьте список покупок, которые хотите сделать до конца года. Цените отношения. Найти достойную замену партнерам вряд ли удастся. Пейте меньше кофе в течение дня.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Любовь и сомнения перемешаются в вашей душе. Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Будет беспокоить урчание в животе. Избегайте больших перерывов между приемами пищи.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Во вторник придется отстаивать свои финансовые интересы. Недополучите часть заработанного. К стоматологу идите в среду. Добавьте в рацион творог, мед и орехи.

Астролог дала ошеломляющий прогноз на выходные.