Гороскоп на 9 ноября: астролог удивила финансовым прогнозом

Проявляйте изобретательность в сложных ситуациях. Поддерживайте переписку со знакомыми. Фото: pixabay.com

9 ноября – день повышенной аварийности на дорогах и производстве. Дома не оставляйте без присмотра работающую технику. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следите за игрой малышей, – говорит астролог. – Их баловство может спровоцировать ущерб. Проявляйте изобретательность в сложных ситуациях. Поддерживайте переписку со знакомыми. Откровенно говорить на личные темы не стоит. Эта информация может стать известной широкой общественности. Фортуна не на вашей стороне. Не рассчитывайте на удачу. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Не следует подавать в суд, ехать на заработки или искать новую работу".

Овен

Согласиться с точкой зрения партнеров вы не сможете. Ваши соображения не будут совпадать кардинально. Поддержите их как близких людей.

Телец

Возлюбленные будут страдать от дефицита вашего внимания. Деловой успех не должен обернуться крахом близких отношений. Помните о милых.

Близнецы

Размер прибыли зависит от количества контактов с партнерами. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте финансовые интересы.

Рак

Не используйте хорошего отношения к вам окружающих. Не принуждайте людей решать ваши проблемы. Старайтесь и вы чем-нибудь им помогать.

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Лев

Материальные проблемы станут причиной напряжения дома. Не срывайтесь на претензии к близким. Обдумайте варианты выхода из затруднения.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметен. Удачной будет покупка товаров для детей.

Весы

Идет период стабилизации вашей экономики. Хорошее время для проведения переговоров по финансовым вопросам. Вносите вклады в новые проекты.

Скорпион

Реализуй свои смелые планы вместе с любимыми. Они с радостью помогут вам. Так вы лучше узнаете друг друга.

Стрелец

Будет шанс улучшить материальное обеспечение. Сотрудничайте с банками. Включите деловые контакты. Принимайте приглашение на новую должность.

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Козерог

Список требуемых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для удержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

Водолей

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

Рыбы

Близкие люди будут игнорировать ваши потребности. Но ведь и вы не очень вдаетесь в их дела. Сделайте шаг навстречу. Предложите свою помощь.

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Астролог предупредила, кому на этой неделе будет удаваться все.