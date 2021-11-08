Гороскоп на 9 ноября: астролог удивила финансовым прогнозом

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 2466
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 648
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5013
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2718
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3114
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10296
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1683
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5895
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4104
Фото
Все фото
3
3
16
5
4
&quot;Вакцинация – это любовь к ближнему&quot; – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
"Вакцинация – это любовь к ближнему" – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8928
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 918
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1134
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6984
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4185
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 324
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 9 ноября: астролог удивила финансовым прогнозом

  Комментировать
Гороскоп на 9 ноября: астролог удивила финансовым прогнозом
Проявляйте изобретательность в сложных ситуациях. Поддерживайте переписку со знакомыми. Фото: pixabay.com

9 ноября – день повышенной аварийности на дорогах и производстве. Дома не оставляйте без присмотра работающую технику. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следите за игрой малышей, – говорит астролог. – Их баловство может спровоцировать ущерб. Проявляйте изобретательность в сложных ситуациях. Поддерживайте переписку со знакомыми. Откровенно говорить на личные темы не стоит. Эта информация может стать известной широкой общественности. Фортуна не на вашей стороне. Не рассчитывайте на удачу. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Не следует подавать в суд, ехать на заработки или искать новую работу".

Овен

Согласиться с точкой зрения партнеров вы не сможете. Ваши соображения не будут совпадать кардинально. Поддержите их как близких людей.

Телец

Возлюбленные будут страдать от дефицита вашего внимания. Деловой успех не должен обернуться крахом близких отношений. Помните о милых.

Близнецы

Размер прибыли зависит от количества контактов с партнерами. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте финансовые интересы.

Рак

Не используйте хорошего отношения к вам окружающих. Не принуждайте людей решать ваши проблемы. Старайтесь и вы чем-нибудь им помогать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп на ноябрь: кто разбогатеет и почувствует себя победителем

Лев

Материальные проблемы станут причиной напряжения дома. Не срывайтесь на претензии к близким. Обдумайте варианты выхода из затруднения.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметен. Удачной будет покупка товаров для детей.

Весы

Идет период стабилизации вашей экономики. Хорошее время для проведения переговоров по финансовым вопросам. Вносите вклады в новые проекты.

Скорпион

Реализуй свои смелые планы вместе с любимыми. Они с радостью помогут вам. Так вы лучше узнаете друг друга.

Стрелец

Будет шанс улучшить материальное обеспечение. Сотрудничайте с банками. Включите деловые контакты. Принимайте приглашение на новую должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым

Козерог

Список требуемых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для удержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

Водолей

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

Рыбы

Близкие люди будут игнорировать ваши потребности. Но ведь и вы не очень вдаетесь в их дела. Сделайте шаг навстречу. Предложите свою помощь.

В течение недели с 8 по 14 ноября побалуйте себя подарками. Астролог предупредила, кому на этой неделе будет удаваться все.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 9 ноября: астролог удивила финансовым прогнозом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 18975
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 17280
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 13833
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 7795
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7335
Общество
Медиков планируют включить в список профессий с обязательной вакцинацией от Covid-19
Медиков планируют включить в список профессий с обязательной вакцинацией от Covid-19 Просмотров: 171
Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца
Церковный праздник 9 ноября: чтят память первого славянского летописца Просмотров: 144
В Минздраве объяснили, может ли человек заразиться от Covid-вакцинации
В Минздраве объяснили, может ли человек заразиться от Covid-вакцинации Просмотров: 342
Ситуация понемногу стабилизируется, но смертность нас еще будет догонять - Ляшко
Ситуация понемногу стабилизируется, но смертность нас еще будет догонять - Ляшко Просмотров: 135
Великобритания признала вакцину CoronaVac
Великобритания признала вакцину CoronaVac Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Голосов: 57446
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть