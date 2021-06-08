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среда, 09 июня 2021 07:00

Гороскоп на 9 июня: на кого ждут великие открытия

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Гороскоп на 9 июня: на кого ждут великие открытия
Не пытайтесь что-либо пробиться сквозь закрытую дверь. Фото: pixabay.com

9 июня - сутки накануне солнечного затмения. Это будет день относительного затишья накануне больших перемен. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Проживите этот день спокойно, - говорит астролог. - Он не годится для начала новых дел. Только для разрушения всего, что мешает вам или вашей работе. Удалите из дома старый хлам. Имейте дела только с надежными партнерами. Обходите стороной конфликтные темы во время разговоров. Все равно ни к чему конструктивному договориться не удастся. Не пытайтесь что-либо пробиться сквозь закрытую дверь. Великие открытия ждут Весов, Козерогов и Водолеев".

Овен

Лучше будут идти дела утром. Не следует стремиться возмещения убытков в вечернее время. Не обращайтесь в суд. Навредите своему кошельку. Останетесь недовольными.

Телец

Напряженный день. Вы можете стать свидетелем проявления человеческой агрессивности. Контролируйте свои эмоциональные реакции. Руководствуйтесь разумом, а не инстинктом.

Близнецы

Гармоничная атмосфера в семье будет зависеть от вас. Сумейте успокоить страсти.

Рак

Будет беспокоить неопределенность в личных отношениях. Сложится напряженная атмосфера в доме. Это надо просто пережить.

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Лев

Не верьте обещаниям. Обстоятельства помешают вашим партнерам сдержать слово. Вечером дайте милым возможность побыть в одиночестве.

Дева

Слишком много хлопот принесет этот день. Родные будут видеть друг друга только поздно вечером. Улыбайтесь во время встречи.

Весы

Ожидать материальной поддержки со стороны родных не следует. Рассчитывайте на собственные финансовые возможности. Приход очередного заработка задержится. Учтите это.

Скорпион

Ситуация стабильная. Не нарушайте привычного ритма работы. Брать на себя дополнительную финансовую ответственность рискованно.

Стрелец

Финансовые возможности ограничены. Отложите проведение крупных банковских операций. Не подписывайте имущественных поручений. Наблюдайте за изменением экономической ситуации.

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Козерог

Не позволяйте посторонним людям вмешиваться в ваши дела. Знакомство через брачное агентство разочарует.

Водолей

День пройдет относительно спокойно. Партнеры будут нуждаться в моральной поддержке. Помогите им. Романтических тем касаться не стоит.

Рыбы

Время избавиться от обременительных отношений. Не сомневайтесь. Освободите в сердце место для настоящего чувства.

Астролог сделала гороскоп на лето. Этот прогноз должен прочитать каждый.

Автор: Gazeta.ua
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