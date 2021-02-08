Гороскоп на 9 февраля: что нужно успеть сделать до весны

Ищите приятного общения. На этой неделе нельзя нервничать. Фото: pixabay.com

9 февраля быстро будет наступать усталость. Сил не хватит. Завершайте начатые дела. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это последние дни лунного цикла, - говорит астрологиня. - Избегайте участия в спорах. Ссора быстро может перейти в драку. Люди не будут сдерживать своих эмоций. Не давайте поспешных обещаний. Оформление важных документов отложите до следующей недели. Расслабляйтесь. Ищите приятного общения. На этой неделе нельзя нервничать. Станете рассеянными, будете много ошибаться. Определитесь, что хотите успеть завершить к весне. Стоит закрыть убыточные проекты, вернуть долги, сделать ремонт сантехники дома".

Овен

Пересмотрите список запланированных покупок. Придется его существенно уменьшить. Часть заработанного получите чуть позже.

Телец

Уровень доходов постепенно будет расти. Не упускайте возможности дополнительно заработать. Вам будет везти. Но не в азартных играх.

Близнецы

Финансовые расчеты могут оказаться неверными. Принимать быстрые решения опасно. Проверяйте даже сдачу на рынке.

Рак

Денег хватает на все необходимое. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Лев

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Возможны мелкие потери в виде утерянных вещей.

Дева

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка не стоит. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток.

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Весы

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Не следует в этот день заниматься переоснащением профессионального оборудования.

Скорпион

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме.

Стрелец

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Козерог

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь.

Водолей

Ожидаемые деньги придут вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи.

Рыбы

Вы можете переоценить собственные финансовые возможности. Не давайте обещаний поддержать кого-то материально. Выставлять на продажу свои вещи не следует.

Астрологиня ошеломила прогнозом на эту неделю. К чему стоит готовиться?