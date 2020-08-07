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Гороскоп на 8-9 августа: как пережить одни из самых тяжелых выходных лета

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Гороскоп на 8-9 августа: как пережить одни из самых тяжелых выходных лета
Люди будут слишком часто встречаться с ложью. Поэтому не берите на веру красноречивые обещания окружающих. Фото: pixabay.com

8-9 августа усложнится криминогенная ситуация. Возрастет количество ограблений и хулиганских нападений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выходные окажутся беспокойными, - говорит астролог. - Позаботьтесь о собственной безопасности. Люди будут слишком часто встречаться с ложью. Поэтому не берите на веру красноречивые обещания окружающих. Игнорируйте сенсационные слухи. Будет казаться, что это одни из самых тяжелых выходных лета. Хорошо будет вестись представителям творческих профессий. Не ревнуйте любимых к работе и друзей. Они имеют право на собственное время. Не настаивайте на свидании. События могут состоять вопреки вашему желанию. Храните оптимистичный настрой. На пути к счастью всегда много преград".

Овен

Не покупайте бытовой техники. Цена не будет соответствовать качеству. Следите за кошельком на рынке. Хорошо считайте сдачу.

Телец

В вашем распоряжении ограниченное количество денег. Воздержитесь от лишних расходов. Не отдавайте людям в пользование свои вещи.

Близнецы

Неудачный день для осуществления торговых операций. Приобретение подарков к семейным праздникам отложите до следующей недели.

Рак

Денег в кармане хватает. Позвольте себе отдохнуть. Не отправляйтесь на заработки. Доброй прибыли не будет. Позаботьтесь о материальной поддержке старших членов семьи.

Лев

Неделя была достаточно прибыльной. Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья. Экономить на отдыхе не стоит.

Дева

Период мелких материальных неудач. Не соглашайтесь на участие в авантюрных финансовых проектах. Дополнительных расходов потребует семья.

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Весы

Следите за своими деньгами. Возможны значительные потери из-за халатности. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Скорпион

Значительных ограничений в финансах не будет. Но стоит быть экономными. Покупайте только необходимые вещи. Не едьте на отдых в собственном авто. Поездка будет стоить дорого.

Стрелец

Не назначайте деловой встречи на выходные. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Займитесь обновлением интерьера жилья. Избавьтесь хлама.

Козерог

Не теряйте оптимистического настроения из-за недостатка средств. Друзья и родственники всегда готовы поддержать вас материально.

Водолей

На элитный отдых денег не хватит. Однако их будет достаточно для устройства домашнего семейного уикенда. Будьте щедрыми на сюрпризы.

Рыбы

Новых денежных поступлений не предвидится. Рассчитайте имеющиеся средства на выходные и первые дни следующей недели.

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Автор: Gazeta.ua
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