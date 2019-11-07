Гороскоп на 8 ноября: кому улыбнется судьба в пятницу

Не задерживайтесь на работе. Выберите спокойные занятия вечером 8 ноября. Фото: astrozodiac.net

8 ноября желательно снизить свой темп жизни. Отложите на пару дней деловые переговоры и путешествие. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Замедляется движение Луны, - говорит атсролог. - Наш спутник будет проходить наиболее удаленный от Земли сектор своей орбиты. Люди чаще начнут выявлять эмоциональную холодность. Будет наблюдаться дефицит любви и чуткости. Позвольте себе жить по инерции. Не задерживайтесь на работе. Выберите спокойные занятия в вечернее время. Не переедайте. Много пейте".

По словам астролога, в пятницу судьба улыбнется Ракам, Весам и Скорпионам. Можно рассчитывать на выгодные предложения, повышение должности, высокие заработки и приятные знакомства.

Овен

Не допускайте финансового риска. Есть опасность спустить значительную сумму на неудачный проект или покупку. Творческая энергия будет переполнять вас. Сделайте вечер этого дня необычным. Порадуйте родных веселыми развлечениями.

Телец

Сведите к минимуму финансовую активность. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя сделайте соответствующие поправки в свои расчеты. Одиноким время активизировать поиск своей пары. Можно обратиться к услугам брачных агентств.

Близнецы

Большинство заработанных денег пойдет на ежедневные нужды. Выставлять свои вещи на продажу не стоит.

Рак

Легко решаться имущественные вопросы. Однако за осуществление крупных денежных операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Лев

Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не стоит. Размер заработков несколько снизится. Старайтесь не наступать на старые грабли. Не воспринимайте игривое поведение окружающих за проявление любви.

Дева

Список необходимых расходов увеличивается. Пусть это вас не беспокоит. Вскоре появятся дополнительные шансы повысить свои доходы. Дождитесь подходящего случая.

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Весы

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать верное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька. Поступят приятные известия. Это может быть звонок от давних приятелей.

Скорпион

Хорошо налаженный бизнес принесет ожидаемые прибыли. Вы можете позволить себе приобрести дорогие вещь. Приезд родственников изменит ваши планы. Но общение с ними принесет много приятных минут.

Стрелец

Заметного обогащения не предвидится. Деньги будут поступать небольшими суммами. Воспользуйтесь сбережениями для погашения неотложных расходов.

Козерог

Подождите с открытием депозитных счетов. Начатые в этот день проекты не дадут ожидаемых заработков. Освободите свой вечер от дел. Проведите его с любимыми. Приготовьте вместе ужин.

Водолей

Позаботьтесь о внешнем виде. Любимым приятно будет видеть вас в лучшей форме. Отношения становятся все ближе.

Рыбы

Поступление денег задерживается. Обеспечить все потребности не удастся. Из-за нехватки средств придется корректировать планы. Не упоминайте бывших неприятностей. Чаще говорите милым комплименты.

Астролог также рассказала, кому звезды обещают карьерный рост.