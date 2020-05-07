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пятница, 08 мая 2020 07:00

Гороскоп на 8 мая: какие неожиданности готовит конец недели

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Гороскоп на 8 мая: какие неожиданности готовит конец недели
Поступят предложения, которые ожидали еще зимой. Рассмотрите их, но принимать решения лучше с понедельника. Фото: pixabay.com

8 мая отложите косметические процедуры. Рискуете навредить своей внешности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неудачно пройдут теплые задушевные разговоры, - говорит астролог. - Люди будут склонны к коротким деловым контактам. Будьте лаконичными в высказывании собственных мыслей. Спорить с руководством в этот день особенно опасно. Можно потерять должность или часть заработка. Конец недели будет щедрым на неожиданности. На вашем пороге появятся неожиданные гости. Поступят предложения, которые ожидали еще зимой. Рассмотрите их, но принимать решения лучше с понедельника. Не надо начинать ремонт и заниматься разработкой дизайнерских проектов. Это период творческого кризиса".

Овен

Размеры прибыли будут меньше ожидаемых. Бизнес потребует дополнительных взносов. Может ощущаться дефицит бюджета.

Телец

Денег не будет. Позаботьтесь об удачном их использования. В конце дня придет неожиданная прибыль.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Не жалейте денег на создание уюта в доме.

Рак

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал. А также избежать лишних расходов. Не допускайте путаницы в ведении бухгалтерии.

Лев

Будете чувствовать себя все увереннее. Размер прибыли постепенно растет. Можно позволить себе внеплановые расходы.

Дева

Деньги будут всплывать быстро и незаметно. Контролировать движение финансового потока будет трудно. Выходите из дома с ограниченной суммой.

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Весы

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Разделите с партнером ежедневные расходы.

Скорпион

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Стрелец

Начинается период стабилизации экономики. Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел.

Козерог

Финансового прихода не ожидается. В кармане будет ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы. Сэкономить деньги поможет своевременное обслуживание техники.

Водолей

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

Рыбы

Проведите необходимые выплаты и расчеты утром. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Астролог рассказала, кому на этой неделе звезды обещают богатство и успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
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