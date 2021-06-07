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вторник, 08 июня 2021 07:00

Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый

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Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Займитесь самоуглублением, подумайте, чего хотите достичь этим летом. Фото: pixabay.com

8 июня - день значительных материальных потерь. Не стоит начинать строительство. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выносить старые вещи на помойку лучше в конце недели, - говорит астролог. - В этот вторник вы случайно можете выбросить из дома ценный для вас предмет. Это особое время для тех, кому трудно разобраться в себе. Займитесь самоуглублением, подумайте, чего хотите достичь этим летом. На много-какие вещи вам откроются глаза. Обострятся конфликты поколений. Старшим членам семьи следует проявлять мудрость и прощать ошибки молодым. В ночь на среду могут беспокоить тревожные сны. Неприятным предчувствием стоит доверять. Повышается уровень агрессивности у людей и животных. Не провоцируйте конфликтов. Не раздражает животных".

Овен

День рискованного бизнеса. Не стоит заботьтесь об улучшении материального обеспечения. Непродуманные финансовые шаги превратятся в большие потери.

Телец

Дополнительных взносов потребует домашнее хозяйство. Вовремя проведите текущий ремонт сантехники. Избегайте аварийной ситуации.

Близнецы

Увеличивается дефицит вашего бюджета. Не думайте об источниках быстрых прибылей. Старайтесь уменьшить расходы.

Рак

Список необходимых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для содержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

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Лев

Вкладывайте деньги в создание своего имиджа. Впоследствии это обернется дополнительными доходами. Время приобрести вещи для поддержания собственного престижа.

Дева

Размер прибыли зависит от количества контактов с партнерами. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте свои финансовые интересы.

Весы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей.

Скорпион

День ожидания. Не пора заниматься распределением бюджетных средств. Избегайте конфликтов по имущественным вопросам. Они приведут к лишним потерям.

Стрелец

Вашей щедростью и бескорыстием могут воспользоваться другие. Думайте о своем завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

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Козерог

Кризисный день. Одна за другой будут случаться аварийные ситуации. Их ликвидация потребует немалых средств. Не делайте ремонта. Следите за рулем.

Водолей

Фортуна не на вашей стороне. Не рассчитывайте на удачу. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Поход по магазинам планируйте на вечер.

Рыбы

Продолжается период стабилизации вашей экономики. Не вносите никаких изменений в работу своего предприятия. Расставайтесь с деньгами только при крайней необходимости.

Неделя с 7 по 13 июня - самая сложная этим летом. В четверг после полудня будет Солнечное затмение. До тех пор трудно будет что-то предусмотреть и изменить.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
июня

На экраны вышли "Охотники за привидениями"

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