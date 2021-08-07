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Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять

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Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Средств на все хватает. Менять место работы не стоит. Фото: pixabay.com

8 августа внимательно наблюдайте за тем, куда вас ведет жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чтобы победить, придется подчиниться, - говорит астролог. - Хорошие заработки принесет работа в команде. Романтическое настроение будет переполнять, но спешить с признанием не следует. Средств на все хватает. Менять место работы не стоит. Знакомьтесь любимых с родителями. Пожилым людям лучше отказаться от жирных блюд. В этот день нельзя доверять Близнецам и Стрельцам. Они не выполнят обещаний".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Чужие намеки могут ввести вас в заблуждение. Некоторые жесты коллег могут казаться флиртом. Не спешите отвечать взаимностью, потому что сами себя обманете.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Брать кредит не следует. Вернуть его вовремя не сможете. Банк выставит пеню. Вы можете оказаться в любовном треугольнике. Вовремя сделайте выбор. Двойная жизнь принесет сплетни и хлопоты.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Множество срочных дел не оставят времени на личное. Любимым также будет не до свиданий. Чаще звоните друг другу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Чтобы достичь чего-то, понадобится умение сопротивляться. Будьте настойчивы и решительны. Диалог с любимыми не сложится, поэтому ищите собеседника среди братьев и сестер.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Руководство будет ставить вас в пример коллегам. Любимые будут радоваться карьерному росту. Порадуйтесь за них. Кремы от морщин покупайте после обеда Результат приятно удивит.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Планы придется менять несколько раз в день. Не стоит заводить новых знакомых. Это будут недостойны и подлые натуры.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Пришло время больших возможностей. Беритесь за дела, которые откладывали годами. Деньги вас любят. Не бойтесь высоких заработков.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Разочарование принесут дети и внуки. Только заставлять их реализовывать ваши мечты не стоит. Пусть живут своей жизнью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Бесполезно пытаться чего-то достичь в состоянии отчаяния и депрессии. Сейчас стоит дольше спать, плавать и смотреть хорошие фильмы.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Стоит согласиться на новую должность. Найдете интересную работу и замечательный коллектив. Часть средств отдайте на благотворительность. Посетите дом престарелых.

Водолей (21 января - 20 февраля)

От покупки смартфонов и электросамокатов лучше отказаться. Экономьте. Эти деньги скоро понадобятся, чтобы украсить дом новой мебелью.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Блестящие идеи любимых могут вас пугать и шокировать. В них продолжается период подъема, вы же противитесь сейчас оптимистам. Отгоняйте подальше депрессию.

Астролог сделала невероятный гороскоп на август и сообщила, кого ждет самый прибыльный месяц.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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