Гороскоп на 7-13 февраля: астролог назвала самый счастливый день недели

Это лучшее время, чтобы запустить что-нибудь в работу. Дело будет удаваться быстро и легко. Фото: pixabay.com

В течение недели с 7 по 13 февраля не сменяйте друзей. Будьте верны тем, кто с вами бок о бок еще со студенческих лет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эта неделя оптимистов, – говорит астролог. – Люди будут активно помогать друг другу. В выходные одинокие найдут себе пару. Завяжутся крепкие романтические отношения и дружба на всю жизнь. Больше всего будут зарабатывать те, кто работает в команде. Будет много научных открытий и технических шедевров. Обставляйте мебелью и оснащайте техникой дом. Развивайте мастерство, обменивайтесь опытом. Появится немало профессионалов. Не проспите понедельник. Он станет самым счастливым днем недели. Это лучшее время, чтобы запустить что-нибудь в работу. Дело будет удаваться быстро и легко".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя будет вдохновлять на романтику, поэтому большинство отложит работу. У вас будут влюбляться. Партнеры будут отмечать лучшие черты. Пользуйтесь моментом, потому что уже после выходных будете вынуждены снова доказывать, что вы чего-то стоите.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Наступает один из лучших периодов года. За месяц до весны будто пробудитесь из спячки. Готовьтесь к встречам и знакомствам. Следите за изменениями на рынке. Избегайте слепого риска, чтобы не потерять сбережения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Воспринимайте эту неделю как время опыта. Не беспокойтесь, если что-то не удается. Наблюдайте, смотрите, где ошибаются другие, чтобы избежать промахов в будущем. Деньги будет приносить упорный труд.

Рак (22 июня – 22 июля)

До среды дела будут идти медленно. Не планируйте подписание документов. Не давайте задатки. Покупка недвижимости или авто растянется на несколько недель. Занимайте деньги только самым близким.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Это время получения бесценного опыта. Учите английский. Не отказывайтесь от сверхурочной работы. За нее хорошо заплатят. Часть домашних обязанностей переведите на близких.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Потребуется умение выкручиваться, чтобы остаться на плаву. Не следует брать ипотеку, покупать одежду или технику в кредит. Избегайте ссор с друзьями. Не критикуйте их любимых. Откажитесь от алкоголя. Уязвимой становится печень.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Чувствуете себя на коне. Сейчас вы способны что-либо изменить. Сосредоточьтесь на работе, что приносит стабильные заработки. Особыми будут выходные. Сделайте что-нибудь для того, чтобы счастливыми почувствовали себя дети. Ваше внимание им нужно больше подарков.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вас преследует удача. Легко будет найти работу и освоиться в новом коллективе. Расширяйте бизнес. Не бойтесь знакомства с женщиной, имеющей ребенка от первого брака.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Оставайтесь пунктуальными. Не опаздывайте на встречу с коллегами. Удастся повысить заработки. Купите мотоблоки, сеялки и газонокосилки, пока они не подорожали перед началом сезона.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Успехами порадуют младшие родственники. Будете радоваться за детей, внуков, племянников. Искателям приключений следует отправляться в путешествие. Интересных знакомых встретите в транспорте. Не производите операции с недвижимостью.

Водолей (21 января – 20 февраля)

От работы вас будут отвлекать надоедливые собеседники. Захотите уединиться. Не убегайте от общества. Сейчас вы эффективнее в группе. Отношения с любимыми укрепятся.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Не надейтесь на других. Вы сейчас мудрее тех, от кого ждете советов. Есть достаточно сил и вдохновения. Дела идут вверх, денег в кармане становится больше.

Астролог осчастливила прогноз на выходные.