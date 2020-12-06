Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем

Эта неделя не подходит для брака. Свадьбу лучше перенести. Придерживайтесь поста. Фото: pixabay.com

Продолжается сезон затмений. Будет хотеться покоя и уюта. Начнет преследовать ощущение, что что-то вдруг должно измениться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Собеседование пройдет неудачно, - говорит астролог. - Искать новую работу не стоит. Увеличится количество краж. Следите за имуществом со вторника по четверг. Чаще будут ломаться электроприборы. Имущественные конфликты вряд ли будут решатся в вашу пользу. Эта неделя не подходит для брака. Свадьбу лучше перенести. Придерживайтесь поста. На вашу голову выпадет немало хлопот. Готовьтесь прощать и мириться. Выигрывает тот, кто умеет уступать".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Всячески будут помогать люди, которые имеют связи и влияние в определенных кругах. Трудно будут чувствовать себя те, кто остался без сбережений. Покрыть ежедневные расходы самостоятельно будет трудно. Не ставьте любимых перед выбором. Подтолкнете их к радикальным действиям.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется подчиняться тем, кто сильнее вас. Ближе к выходным ситуация изменится. Вам тоже захочется управлять и влиять. Часть заработанных средств не попадет в ваши руки.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не рискуйте всем, что имеете: деньгами, отношениями, работой и недвижимостью. Любимые поставят вас перед выбором. Сделать его будет трудно. Вы не готовы жертвовать работой ради личной жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)

Судьба будет щедрой на подарки. Все будете успевать. Пока другие будут тормозить с принятием решений, вы многого достигнете. Будете в нужном месте в нужное время.

Лев (23 июля - 23 августа)

Почувствуете себя королем. Удачно вложите свои ресурсы и заработаете больше, чем ожидали. Умение договариваться поможет в беде.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сведите расходы к минимуму. Сбережения вам скоро понадобятся. Следите за изменениями в экономике. Из-за этого придется отказаться от части собственных финансовых планов. Не стоит искать свою пару.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Поздно будете узнавать о том, что другим было известно заранее. Не пытайтесь достучаться до того, кто вас игнорирует. Не стоит искать новой работы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не допускайте халтуры в работе. Ошибки не сойдут вам с рук. Хорошо контролируйте подчиненных и сами следите, под чем ставите подпись. Увеличить размер заработков помешает лень. Работайте упорно и сумеете улучшить материальное положение своей семьи.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вашим ожиданиям сейчас не суждено было осуществиться. Это время глобальных неудач и препятствий. Оставайтесь честным и внимательными. Не подписывайте поручений, избегайте финансовых афер.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Воспользуйтесь возможностью что-то изменить. Денег в кошельке становится больше. Вас ждет карьерный рост и повышение заработной платы. Отбросьте сомнения, которые ежедневно портят настроение. Не требуйте от любимых отчета за каждый шаг.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Фортуна на вашей стороне. Все сложится так, как должно быть. Не опирайтесь обстоятельствам. Будьте уверены в собственных силах и результат не заставит себя ждать. Новый год встретите с большой суммой в кармане. Ваши желания начнут осуществляться.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Внимание будет сосредоточено на проблемах детей, родителей и любимых. Подставьте свое сильное плечо и помогите материально. Со среды с головой погрузитесь в работу. Спланируйте финансовую деятельность на ближайшие полгода. Требуйте повышения заработков.

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