Гороскоп на 7 января: чего нельзя делать в этот день

В этот день нельзя обижаться на кого-то и начинать ссору. Фото: astrozodiac.net

7 января по возможности перенесите большинство дел на послеобеденный час. Многие проблемы будут возникать из-за невнимательности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Первая и вторая половина этого дня существенно отличаться, - говорит астролог. - Утром повышается уровень тревожности. Людей будут раздражать мелкие недоразумения. Могут вспыхивать конфликты. Даже животные могут вести себя агрессивно. Пусть утренние неудачи не огорчают вас. В конце день все сложится хорошо. В этот день нельзя обижаться на кого-то и начинать ссору, заниматься домашними делами. Не надо обвинять других в собственных проблемах, завидовать и думать о мести. Прощайте и первыми идите на примирение. Не надейтесь на память. Записывайте важную информацию".

Овен

Не назначайте свиданий и деловых встреч. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Наслаждайтесь общением с семьей. Больше времени проведите с детьми.

Телец

Новых денежных поступлений не предвидится. И вы с легкостью продержитесь на резервных средствах. К вам вернутся настоящие чувства. Отношения с женой (мужем) вновь станут близкими. Подарите им страстную ночь.

Близнецы

На осуществление грандиозных планов денег не хватит. Этот день лучше посвятить проверке своих активов. Не допускайте финансового риска.

Рак

В вашем распоряжении ограниченное количество денег. Воздержитесь от лишних расходов. Не ревнуйте любимых к работе. Они имеют право на собственное время. Не настаивайте на свидании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье

Лев

Не покупайте бытовой техники. Цена не будет соответствовать качеству. Следите за кошельком на рынке. Хорошо считайте сдачу.

Дева

Драматизировать мелкие житейские проблемы не следует. Это будет раздражать окружающих и спровоцирует напряженность в отношениях.

Весы

Следите за своими деньгами. Возможны значительные потери из-за халатности. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Скорпион

Не отправляйтесь на заработки. Доброй прибыли не будет. Поддержите материально старших членов семьи.

Стрелец

Период важных личных событий начался. Не засиживайтесь дома. Новые знакомства будут иметь романтическое продолжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2020 год для Стрельца: астролог назвала наиболее удачные месяцы

Козерог

Вы можете наговорить много лишнего дорогому человеку. Лучше промолчать, чтобы не сделать больно любимым.

Водолей

Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья. Не стоит занимать деньги людям. Они вернутся нескоро.

Рыбы

Не теряйте оптимистического настроения из-за недостатка средств. Друзья и родственники всегда готовы поддержать вас материально.

Что звезды обещают нам на этой неделе, читайте в астропрогнозе Елены Максимовой на 6-12 января.