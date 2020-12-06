Гороскоп на 7 декабря: чем удивит первый понедельник зимы

Время подумать о том, где и с кем встречать Новый год. Фото: pixabay.com

7 декабря преодолейте свою нерешительность. Мечтать о прекрасных отношениях мало. Начинайте действовать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утренние проблемы не берите во внимание, - говорит астролог. - Отнеситесь к ним с юмором. Возможны опоздания на работу и на первый урок. Непросто будет оставаться собранными. Прекрасно сложится вечер понедельника. Не спешите после работы домой. Посидите в уютном парке или кафе. Насладитесь созерцанием местных пейзажей. Первый понедельник зимы удивит неожиданными предложениями. Время подумать о том, где и с кем встречать Новый год".

Овен

Увеличивается список необходимых затрат. Сверхплановых доходов не предвидится. К зарплате несколько дней придется подождать. Из-за нехватки средств вы будете ограничены в действиях.

Телец

Существенных проблем с деньгами не будет, однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных телефонов.

Близнецы

Ситуация остается стабильной. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Храните баланс между доходами и расходами.

Рак

Финансовые предложения этого дня будут выгодными для вас. Приложите усилия для улучшения своего материального положения.

Лев

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно, но будьте осторожны при проведении расчетов. Не допустите переплаты за услуги сервисных служб.

Дева

Этот день принесет разочарование. Могут разрываться ранее заключенные финансовые договоренности. Поступление денежных переводов задержится. Экономьте.

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Весы

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень доходов будет расти. Особенно если вы сможете заручиться поддержкой шефа.

Скорпион

Деньги будут идти в ваши руки. Люди охотно будут способствовать росту вашей прибыли. Не позволяйте себе лениться. Вкладывать средства в техническое оснащение своего бизнеса не время.

Стрелец

Удачный день для решения финансовых проблем. Пусть мелкие препятствия не останавливают вас. Настойчивые получат достойное денежное вознаграждение в конце дня.

Козерог

Не стоит возлагать больших надежд на этот день. Ваши усилия будут мало результативными. Финансовая ситуация не улучшится.

Водолей

Дефицита средств не будет ощущаться, но и избытка денег не будет. Большую прибыль принесет посредническая деятельность. Вечерние покупки будут удачными.

Рыбы

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Деньги могут быстро закончиться. Отложите приобретение компьютеров.

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