Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности

Не проводите собеседования или тренинги. Лучше заняться самообразованием. Фото: pixabay.com

7 августа не рассылайте резюме. По странной случайности таким образом можно навредить собственной репутации. Отдыхайте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это последний день лунного цикла, - говорит астролог. - Не сидите дома. Проведите эти дни на свежем воздухе. Путешествуйте. Погода будет способствовать активным формам отдыха на природе. Не желательно делать расчеты и проверять документацию. Есть высокая вероятность наделать ошибок. Этим лучше заняться в рабочие дни. Не проводите собеседования или тренинги. Лучше заняться самообразованием. Новые возможности ожидают Весов, Рыб и Близнецов".

Овен

Не берите с собой на отдых чрезмерной суммы денег. Вы не заметите потери части из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Телец

Разделите список денежных взносов на необходимые и желаемые. Не допускайте неконтролируемых расходов. Отложите реконструкцию жилого помещения.

Близнецы

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствуйте повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между отдыхом и работой.

Рак

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи. А карманы опустеют.

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Лев

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Дева

Денег хватает. Но стоит следить за расходами. Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево.

Весы

Средств хватает на хороший отдых с семьей. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

Скорпион

В эти дни заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Стрелец

Заработанные средства будут еще некоторое время недоступными для вас. Выбирайте недорогие места для отдыха. Канцтовары лучше приобрести в начале новой недели.

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Козерог

Проблем с деньгами не будет. Однако желательно делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

Водолей

Выходные принесут ряд небольших финансовых удач. Существенных прибылей не будет. Не планируйте крупных покупок. Деньги понадобятся для осуществления незапланированных расходов.

Рыбы

На все желаемые покупки средств хватает. Вам могут вернуть старые долги. Подведите итог финансовой деятельности за неделю. Не отправляйтесь на заработки. Отдохните.

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