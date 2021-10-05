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Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок

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Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
В этот день не стоит покупать одежду и заниматься дизайном помещений. Фото: pixabay.com

6 октября будем иметь Новолуние. Ничего нового начинать не стоит. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это весьма сложный день для мужчин, - говорит астролог. - Угодить прекрасной половине человечества будет непросто. Женщины могут капризничать. Ожидать от любимых чего-то чрезвычайного не стоит. Не замедлят с претензиями в адрес милых. Удастся ли в конце концов договориться - будет зависеть от мудрости представителей сильного пола. В этот день не стоит покупать одежду и заниматься дизайном помещений. На Близнецов, Весов, Скорпионов и Рыб ждут приятные изменения. Этой осенью судьба преподнесет вам щедрый подарок. Удачными будут смена места работы, покупка недвижимости, переезд и знакомства".

Овен

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Телец

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить до обеденного перерыва.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше вечером. Отложите на пятницу рассмотрение новых финансовых проектов.

Рак

Деньги будут даваться нелегко. Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя.

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Лев

Увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет.

Дева

Сведите к необходимому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться на штрафные санкции.

Весы

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Скорпион

Будет происходить дальнейшее укрепление финансовых позиций. Уровень доходов увеличится. Дополнительных взносов потребует ваш дом.

Стрелец

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметной прибыли тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

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Козерог

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Водолей

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Вскоре все образуется.

Рыбы

Заработок получится небольшой. Это время приятных расходов. Покупайте подарки близким. Побалуйте и себя обновкой.

Астролог удивила прогнозом на октябрь. Этот гороскоп должен прочитать каждый.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
06
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