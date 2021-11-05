Гороскоп на 6 ноября: кому улыбнется судьба в первые выходные месяца

Чтобы увеличить заработки и получать удовольствие от работы, просыпайтесь в этот день раньше. Фото: pixabay.com

6 ноября хорошо пойдут дела у репетиторов, водителей, курьеров и продавцов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись сдержанным и уравновешенным людям, – говорит астролог. - Многих ожидает масса мелких неприятностей. Собирайте вещи в путь заранее. Можете забыть самое необходимое. Отправляйтесь по делам раньше обычного времени. Возможны задержки из-за транспортных проблем. Не откладывайте поход по магазинам на воскресенье. Большинство дел сделайте в субботу. В первые выходные месяца судьба улыбнется Тельцам, Львам, Стрельцам и Рыбам. Чтобы увеличить заработки и получать удовольствие от работы, просыпайтесь в этот день раньше. Хорошо обдумывайте, когда принимаете решение".

Овен

Обходите казино и игровые клубы. Не одалживайте людям деньги. Позаботьтесь о защите дома от воров. Возможны большие убытки из-за собственной недальновидности.

Телец

В вашем распоряжении достаточно денег. Знакомые вовремя вернут долги. Отказывать себе в чем не придется.

Близнецы

Не отправляйтесь на эти дни в путешествие. Она обойдется неоправданно дорого. Совершите хозяйственные покупки в субботу.

Рак

Воспользоваться своими деньгами по своему усмотрению не удастся. Дополнительных расходов потребует семья.

Лев

Вы можете получить дополнительную прибыль. Но для этого об отдыхе в субботу придется забыть. Сделайте выбор сами.

Дева

Финансовых проблем не станет меньше. Удовлетворить все ваши потребности вы не сможете. За некоторые услуги попытайтесь рассчитываться бартером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца

Весы

Следите за своими вещами в людных местах. Не оставляйте без присмотра кошелек. Приобретенные в воскресенье товары не будут служить долго.

Скорпион

Значительных финансовых ограничений не будет. Используйте возможность приобрести новую одежду и обувь в субботу. Не пользуйтесь кредитными картами.

Стрелец

Деньги будут поступать вовремя. Возникнет проблема с их разумным распределением. После уплаты срочных счетов останется мало налички.

Козерог

Деньги будут быстро всплывать. Не бросайте их на ветер. Контролируйте свои расходы. Потому что рискуете остаться с пустым кошельком.

Водолей

Заработки едва успевают покрывать текущие расходы. Старайтесь не увеличивать дефицит своего бюджета. Хорошо рассчитывайте каждый финансовый шаг.

Рыбы

Дефицита денежных средств не будет. Однако лучше выбрать экономную форму отдыха. Пополните свои сбережения. Не время совершать большие покупки.

Астролог удивила прогнозом на ноябрь.