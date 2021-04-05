Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом

Полагайтесь на свои силы и опыт. Окружающие не будут спешить на помощь. Фото: pixabay.com

6 апреля говорите больше добрых слов в адрес дорогих вам людей. Звоните чаще родителям и любимым. Сами по себе отношения не будут развиваться гармонично. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Нехватка времени будет ощущаться в течение дня, - говорит астрологиня. - Не стоит форсировать события. Старайтесь сделать заранее некоторые дела. Полагайтесь на свои силы и опыт. Окружающие не будут спешить на помощь. Этот день будет изнурительным, но принесет много интересного и ценного в вашу жизнь. Будьте милосердны. Увеличится количество пациентов в травматологических отделениях. Не подвергайте себя опасности ".

Овен

Сдерживайте проявления эгоизма. Не следует становиться в оппозицию. Победите в малом. А отношения пострадают.

Телец

Переговоры по финансовым вопросам отложите до следующей недели. Не оформляйте имущественных поручений. Это не ваш день.

Близнецы

Уровень заработков остается неизменным. Найти более выгодные условия работы не удастся. Отложите покупку бытовой техники.

Рак

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе и внеплановые расходы. Обходите азартные игры.

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Лев

Диалог с любимыми не состоять. Частично это случится через вашу критичность. Будьте великодушны.

Дева

Дела будут идти очень хорошо. Ваш кошелек станет больше. Пополните сбережения. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке.

Весы

Должники не смогут вовремя вернуть вам деньги. Дополнительных доходов не будет. Поможет разумное распределение существующих средств.

Скорпион

Одиноким не следует засиживаться дома. Расширяйте круг своего общения. Вы будете производить впечатление на собеседников.

Стрелец

Перед вами откроются новые финансовые перспективы. Не позволяйте себе лениться. Работайте на перспективу.

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Козерог

Заметных изменений в личной жизни не ожидается. Не вмешивайтесь в чужие ссоры. Вы останетесь виноватыми.

Водолий

Вы не будете ограничены в финансах. Однако удовлетворить часть своих потребностей не удастся. Появятся срочные выплаты.

Рыбы

Старайтесь не подавлять инициатив любимых. Цените их попытки угодить вашим вкусам. От этого вы только выиграете.

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