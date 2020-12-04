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Гороскоп на 5-6 декабря: астролог дала финансовый прогноз на первые выходные зимы

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Гороскоп на 5-6 декабря: астролог дала финансовый прогноз на первые выходные зимы
Эти дни подарят взрослым немного детства. Фото: pixabay.com

5 и 6 декабря - период важных перемен в личной жизни. Новые знакомства будут иметь романтическое продолжение. Денег в кошельке становится больше, но тратить их не торопитесь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Можно дать волю своей фантазии и провести выходные необычным способом, - говорит астролог. - Устройте выезд на природу. Посидите у костра с гитарой. Организуйте интеллектуальную игру или маскарад. Побудьте в группе приятных людей. Спойте ночью серенаду под окном любимых. Эти дни подарят взрослым немного детства".

Овен

Часть выходных можно посвятить работе. За сверхурочную работу хорошо заплатят. Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья.

Телец

Не назначайте деловой встречи на выходные. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Организуйте приятный отдых для всей семьи. Недостаток денег компенсируйте фантазией.

Близнецы

Не теряйте оптимистического настроения из-за нехватки средств. Друзья и родственники всегда будут готовы поддержать вас материально. Думать о заработках будете в рабочие дни.

Рак

На элитный отдых денег не хватит. Организуйте для близких маленькое семейное торжество. Будьте щедрыми на сюрпризы.

Лев

Новых денежных поступлений не предвидится. Рассчитайте имеющиеся средства на выходные и первые дни следующей недели.

Дева

Ожидаемые доходы поступят в первые дни новой недели. Придется скорректировать список расходов в выходные. Не покупайте бытовой техники. Цена не будет соответствовать качеству.

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Весы

В вашем распоряжении достаточно денег. Но большинство из них может разойтись на развлечения и вечеринки. Храните умеренность. Не выходите за рамки своих возможностей.

Скорпион

Неудачный день для осуществления торговых операций. Следите за динамикой курса валют. Имейте денежный запас для осуществления непредвиденных расходов.

Стрелец

Не отправляйтесь на заработки. Доброй прибыли не будет. Позаботьтесь о материальной поддержке старших членов семьи. Подавайте нуждающимся.

Козерог

Следите за своими деньгами. Возможны значительные потери из-за халатности. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Водолей

Средств не будет. Но удачных покупок в эти дни сделать не удастся. НЕ отправляйтесь на отдых в собственном авто. Дорога будет стоить дорого.

Рыбы

Вас ждет период мелких материальных неудач. Не соглашайтесь на участие в авантюрных финансовых проектах. Дополнительных расходов потребует семья.

Астролог порадовала астрологическим прогнозом на декабрь.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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