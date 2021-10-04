Гороскоп на 5 октября: какие знаки проживут самый интересный день в году

Воспользуйтесь случаем улучшить материальное положение, завести интересные знакомства и приобрести бесценный опыт. Фото: pixabay.com

5 октября - день накануне новолуния. Снижается работоспособность. Быстро будет наступать усталость. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день утром ожидается много аварийных ситуаций в сетях водоснабжения и канализации, - говорит астролог. - Не стоит заниматься ремонтом сантехники. Проверяйте краны перед выходом на работу. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Учитывайте человеческие слабости. Не обижайте близких. Помогите им преодолеть подавленное состояние. На Рыб и Стрельцов, Скорпионов и Весов ждет самый интересный день в году. Воспользуйтесь случаем улучшить материальное положение, завести интересные знакомства и приобрести бесценный опыт".

Овен

Финансовый вопрос будет стоять остро. Вы можете недосчитаться заметной суммы в кармане. Не теряйте контроля за движением собственных средств.

Телец

За собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть.

Близнецы

Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Рак

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки.

Лев

Существенного заработка не будет. Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Не покупайте одежды. Подавайте нуждающимся.

Дева

Вкладывать деньги в обновление профессионального оборудования не время. Оно не будет работать долго. Новое программное обеспечение может навредить работе компьютера.

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Весы

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Скорпион

Прихода денег не предвидится. Есть риск приобрести вещи со скрытыми недостатками. Без крайней необходимости не стоит ходить по магазинам.

Стрелец

Экономить не придется. В вашем распоряжении достаточная сумма. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они не скоро вернутся к вам.

Козерог

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питает чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Водолей

Определенная ограниченность в финансах будет мешать осуществлению ваших планов. Не пытайтесь что-либо осуществить желаемую покупку. Подождите.

Рыбы

Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Неделя с 4 по 10 октября будет богатой на сюрпризы. В вашу жизнь вернутся прежние друзья и любимые.