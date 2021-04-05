Гороскоп на 5 апреля: в чьем кармане станет больше денег

Сочетайте отдых с обучением. Информация будет хорошо усваиваться. Фото: pixabay.com

5 апреля - наиболее удачный день месяца. Хорошо будет работать голова. Звезды начнут вдохновлять людей на создание оригинальных проектов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут решаться сложные задачи, - говорит астролог. - Сочетайте отдых с обучением. Информация будет хорошо усваиваться. Прекрасно будет работать память. Только денег не хватит. Это заставит многих искать дополнительный заработок. Новые финансовые перспективы откроются перед Весами и Козерогами. Больше денег станет в карманах Львов и Дев".

Овен

Самостоятельно большой суммы не заработать. Сочетайте свои усилия с ресурсами компаньонов. И вы будете иметь солидную прибыль.

Телец

Не прилагайте усилий для улучшения своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. Вскоре ситуация изменится.

Близнецы

Будет держаться средний уровень доходов. Ограничьтесь приобретением повседневных товаров. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Рак

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя реагируйте на них.

Лев

Плановая экономика будет процветать. Экспериментировать в финансовой сфере не стоит. Ничем хорошим это не закончится. Материально поддержите родителей.

Дева

Прибыльный день. Заработки порадуют. Вам могут вернуть давний долг. Пришло время подумать о расширении бизнеса.

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Весы

Решайте свои личные проблемы вдвоем с партнером. Не привлекайте к делу третьих лиц. Они только обострят ситуацию. Сами же вы обязательно придете к согласию.

Скорпион

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Есть смысл хорошо поработать в этот день. Это поможет вам выйти на новый уровень материального обеспечения.

Стрелец

Размер заработка зависит от вашей работоспособности. Контролируйте движение денег. Потерянные вещи найти будет сложно.

Козерог

Дефицит вашего бюджета будет уменьшаться. Появятся новые перспективные проекты. Рассматривайте их. Не спешите с принятием решения.

Водолей

Денежный поток будет постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы.

Рыбы

Материальные споры будут решаться в вашу пользу. Особенно, если не вы их инициируете. Покупки осуществляйте рано утром.

Астролог дала прогноз на 5-11 апреля и объяснила, почему эта неделя такая особенная.