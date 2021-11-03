Гороскоп на 4 ноября: каким знакам будет везти больше всего

Доверять обещаниям не стоит. Фото: pixabay.com

4 ноября – лучшее время, чтобы избавиться от обременительных отношений и отправиться на поиски своего счастья. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день Гекаты, – говорит астролог. – В ночь на пятницу состоится новолуние. Наступает период анализа своих достижений и закрепления результатов. Плохо будут работать средства связи. Офисная техника будет давать сбой. Не занимайтесь переоснащением рабочего оборудования. Доверять обещаниям не стоит. Не злоупотребляйте служебным положением. Позже это обернется против вас. Можете потерять должность. Больше всего в этот день будет везти Девам и Весам, Тельцам и Ракам".

Овен

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые соглашения с новыми партнерами небезопасно. Не жалейте средств на поддержание здоровья.

Телец

Рассчитывайте на минимальную прибыль. Срочные расходы поглощают весь заработок.

Близнецы

Не принимайте приглашение на работу. Заработки не оправдают надежд. Не берите кредиты. Появятся трудности с их погашением.

Рак

Воспользуйтесь собственным финансовым запасом. Не одалживайте у людей денег. Начинать ремонтные работы не время.

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Лев

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. К концу рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

Дева

Дела будут идти нормально. Принимайте взвешенные решения по распределению налички. Растут расходы на транспорт.

Весы

Возвратитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя погашайте задолженность.

Скорпион

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критического дефицита средств не будет. Не выставляйте в продажу свои вещи.

Стрелец

Больших денег в этот день не заработать. В вашей поддержке будут нуждаться родные. Не жалейте на это средства.

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Козерог

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите приобретение электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Водолей

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. Воспользуйтесь финансовой поддержкой близких.

Рыбы

Утерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому по-философски.

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