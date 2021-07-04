Гороскоп на 4 июля: что сегодня делать нельзя

Не изменяйте привычного рациона питания. Фото: pixabay.com

4 июля ухудшится состояние больных сердечной недостаточностью. Может появиться одышка даже у здоровых людей. Изменение погодных условий отразится на работе сердца. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучшим лекарством будет хорошее настроение, - говорит астролог. - Удерживайте внутреннее равновесие. Спазмы сосудов головного мозга могут вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Избегайте стрессовых ситуаций. Не изменяйте привычного рациона питания. Избегайте обезжиривание кожи рук после длительного контакта с водой. Сдерживайте процесс старения. Пользуйтесь увлажняющими кремами. Сегодня нельзя ссориться, работать на огороде, отправляться в горы или бить спортивные рекорды. Дайте организму хорошо отдохнуть".

Овен

Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня.

Телец

Не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания.

Близнецы

Удалять гланды или полипы в этот день опасно. Проводить операции в области брюшной полости не следует. Пейте теплые напитки.

Рак

Хорошее время для начала реабилитации организма после перенесенных заболеваний. Позаботьтесь об укреплении своего здоровья. Не отказывайте себе в полноценном питании.

Лев

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Могут прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи.

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Дева

Даже небольшие физические нагрузки могут вызвать приступы тахикардии. Следите за пульсом в течение дня. Вовремя идите на отдых.

Весы

Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта.

Скорпион

Не перегружайте желудок. Кишечник потребует очистки. Полезным будет переход на раздельное питание.

Стрелец

Не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в суставах и связках.

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Козерог

Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в шее. Но обращаться к услугам массажиста лучше после выходных.

Водолей

Обращайтесь осторожно с колючими и режущими предметами. Существует риск получить мелкие бытовые травмы.

Рыбы

Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать.

Узнайте первыми, чем порадуют и удивят первые выходные июля.