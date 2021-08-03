Гороскоп на 4 августа: какие знаки зодиака лучше обходить

Людям не хватает душевности в отношениях. Будьте щедрыми на теплое слово. Фото: pixabay.com

4 августа - день скандалов и сенсационных новостей. Однако большинство из них не стоят доверия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"К советам и необычным рецептам относитесь скептически, - говорит астролог. - Живо пойдет торговля. И именно в этот день будет продано рекордное количество бракованного товара. Бодрствуйте. День способствует развитию творческой фантазии. Людям не хватает душевности в отношениях. Будьте щедрыми на теплое слово. В этот день лучше обходить Скорпионов и Дев. Они будут упрямыми и назойливыми, могут нарушать свои обещания. Хотите, чтобы все было удачно, заручитесь поддержкой Весов и Близнецов".

Овен

В погоне за оригинальными предложениями вы можете потерять чувство реальности. Не дайте себя обмануть ловким дельцам. Не покупайте необходимого в сомнительных торговцев.

Телец

Сделайте желаемые покупки до обеда. Вечерние походы по магазинам лучше отменить. Вашей невнимательностью могут воспользоваться мошенники. Бодрствуйте.

Близнецы

Непродуманная экономическая политика может вскоре превратиться в финансовый кризис. Рисковать не время. Деньги тают просто на глазах.

Рак

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Лев

Расходы не будут покрываться доходами. Не переживайте. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А сейчас время тратить, а не экономить.

Дева

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

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Весы

Ожидается поступление доходов. Удачно будут складываться обстоятельства. Вы найдете все необходимое за умеренные цены.

Скорпион

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться нестабильной. Хорошо продумайте все расходы до конца недели.

Стрелец

Уровень заработка не будет соответствовать вашим требованиям. С поисками новой работы надо подождать. Ежедневные расходы с вами разделят близкие люди.

Козерог

Денег не будет. Рассматривать возможность участия в новых финансовых проектах не время. Осуществляйте только ежедневные выплаты. Покупайте подарки и украшения.

Водолей

Есть смысл поработать в этот день активно. Начните рабочий день раньше. Он обещает быть прибыльным. Купить все необходимое успеете вечером.

Рыбы

Будет удерживаться положительный финансовый баланс. Можно подумать и о пополнении сбережений. Порадуйте себя обновкой.

Неделя со 2 по 8 августа будет богатой на новости и разоблачения. Станет известно все, о чем раньше молчали.