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суббота, 03 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 3-4 апреля: чем осчастливят первые выходные месяца

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Гороскоп на 3-4 апреля: чем осчастливят первые выходные месяца
Ищите причины для радости. Новостями осчастливят дети. Фото: pixabay.com

3-4 апреля причин для раздражения будет достаточно. Следите за собой. Не наговорите лишнего милым под горячую руку. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Перед любознательными будут открываться новые горизонты, - говорит астрологиня. - Читайте, изучайте, исследуйте. Настоящий азарт будут вызывать интеллектуальные игры. В воскресенье старайтесь быть более дипломатическими. Неуступчивость будет препятствовать нормальному диалогу с близкими. Беспокойства хватает. Но это не повод загонять себя в депрессию. Ищите причины для радости. Новостями осчастливят дети. Кто-то на этих выходных узнает о беременности, кому-то предложат руку и сердце".

Овен

Вкладывайте деньги в обустройство вашего дома. Можно начать ремонт. Но не выставляйте в продажу своей недвижимости.

Телец

Дефицита средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.

Близнецы

Ваш кошелек полупустой. Придется выбирать между необходимым и желательным. Элитный отдых можно будет позволить себе чуть позже.

Рак

Проблема финансового обеспечения жизни будет стоять остро. Ищите бюджетные формы отдыха. Не берите на себя дополнительных затрат.

Лев

Существенных ограничений в деньгах не будет. Свободно планируйте свой отдых. Отложите некоторую сумму в резерв. Ситуация пока далека от стабильной.

Дева

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты.

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Весы

В субботу старайтесь не тратить денег. Повезет с покупками в воскресенье. Возможны непредвиденные прибыли.

Скорпион

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Просчитывайте свои финансовые шаги. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Стрелец

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. Иначе материальных потерь не избежать.

Козерог

Могут возникать проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдаются. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это.

Водолей

Берегите свои вещи от повреждения. На приобретение новых средств не будет. К вам за финансовой поддержкой обратятся знакомы. Вы не сможете им отказать.

Рыбы

Преодолеть финансовые трудности пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните.

Астрологиня удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
03
апреля

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