Гороскоп на 3-4 апреля: чем осчастливят первые выходные месяца

3-4 апреля причин для раздражения будет достаточно. Следите за собой. Не наговорите лишнего милым под горячую руку. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Перед любознательными будут открываться новые горизонты, - говорит астрологиня. - Читайте, изучайте, исследуйте. Настоящий азарт будут вызывать интеллектуальные игры. В воскресенье старайтесь быть более дипломатическими. Неуступчивость будет препятствовать нормальному диалогу с близкими. Беспокойства хватает. Но это не повод загонять себя в депрессию. Ищите причины для радости. Новостями осчастливят дети. Кто-то на этих выходных узнает о беременности, кому-то предложат руку и сердце".
Овен
Вкладывайте деньги в обустройство вашего дома. Можно начать ремонт. Но не выставляйте в продажу своей недвижимости.
Телец
Дефицита средств не будет ощущаться. В воскресенье можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.
Близнецы
Ваш кошелек полупустой. Придется выбирать между необходимым и желательным. Элитный отдых можно будет позволить себе чуть позже.
Рак
Проблема финансового обеспечения жизни будет стоять остро. Ищите бюджетные формы отдыха. Не берите на себя дополнительных затрат.
Лев
Существенных ограничений в деньгах не будет. Свободно планируйте свой отдых. Отложите некоторую сумму в резерв. Ситуация пока далека от стабильной.
Дева
Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит покупать лотерейные билеты.
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Весы
В субботу старайтесь не тратить денег. Повезет с покупками в воскресенье. Возможны непредвиденные прибыли.
Скорпион
В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Просчитывайте свои финансовые шаги. Не пользуйтесь кредитными карточками.
Стрелец
Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. Иначе материальных потерь не избежать.
Козерог
Могут возникать проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдаются. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это.
Водолей
Берегите свои вещи от повреждения. На приобретение новых средств не будет. К вам за финансовой поддержкой обратятся знакомы. Вы не сможете им отказать.
Рыбы
Преодолеть финансовые трудности пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните.
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