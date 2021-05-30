Гороскоп на 31 мая: кому последний день весны готовит незабываемый сюрприз

Увеличивается количество сердечных приступов. Повышается давление. Фото: pixabay.com

31 мая партнеры станут нетерпеливыми. Могут наговорить лишнего друг другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прислушайтесь к самочувствию, больше отдыхайте, - говорит астролог. - Увеличивается количество сердечных приступов. Повышается давление. Дополнительных взносов потребует авто. Не медлите с проведением ремонта. Будет везти тем, кто умеет разглядеть звезды в лужах. Причин для радости будет достаточно. Последний день весны готовит незабываемый сюрприз Тельцам, Весам и Скорпионам. Получите приглашение на новое место работы, сумеете купить то, о чем давно мечтали. Лучшие предложения поступят от любимых. Они пригласят в путешествие, на которое даже не могли надеяться".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Трудно будет найти общий язык с любимыми. Запишите свои мысли в дневник, а через неделю прочитайте еще раз. Это заставит вас улыбнуться. Может обостриться дискинезия желчегонных путей.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Стричь волосы не стоит. Они будут медленно отрастать.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Хватит угождать любимым. Новые украшения или одежду покупать не стоит. К стоматологу идите после обеда.

Рак (22 июня - 22 июля)

Научитесь расслабляться. Пригласите любимых на прогулку, поешьте мороженого. Откажитесь от спиртного и свинины.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Любимые удивят поведением. Не поучайте. Потерпите до выходных. Операции на кишечнике лучше отложить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Любимые захотят побыть в одиночестве, вы - навестить старых друзей. Не стоит приглашать кого-то в гости или на свидание. Понадобятся лекарства от бессонницы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Подождите с переездом к любимым. Долго такой гражданский брак не протянет. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Возможны конфликты с соседями и родственниками. Не обращайте внимание на людей, которые всего достигают криком. Боль в желудке заставит отказаться от коктейлей и жирных блюд. Ешьте маленькими порциями.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

К вашему мнению прислушиваются, а позицию уважать. Участятся мигрени. Обратитесь к семейному врачу.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Раздражительными станут дети. Не кричите. Они имеют право на плохое настроение. С депрессии придется вытаскивать друзей. Откроете в себе талант психолога.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хорошо высыпайтесь. За работу беритесь после завтрака и утренней пробежки. Сходите с семьей в храм. Молитва поможет избавиться от сомнений.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Все вокруг будет удивлять и раздражать. Трудно будет оставаться спокойным. Не срывайтесь на детях. К стоматологу идите в четверг.

Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам.