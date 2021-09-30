Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца

Уважайте давние традиции и обычаи своей семьи. Проявляйте гостеприимство. Фото: pixabay.com

30 сентября смените обстановку. По возможности проведите этот день с любимыми дальше от дома. Это позволит по-новому взглянуть друг на друга. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день хорошо ходить в гости, - говорит астролог. - Уважайте давние традиции и обычаи своей семьи. Проявляйте гостеприимство. Будьте рады даже незнакомцам, случайно оказавшимся на вашем пороге. Из-за таких людей придет благословение в вашу семью. Не позволяйте своему любопытству отвлекать вас от важных дел. Есть опасность провести день в разговорах или просидеть в Интернете без определенной цели. Потерянное время не вернется. Поэтому сознательно сосредоточивайтесь на главном. Конец месяца по-настоящему осчастливит Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов".

Овен

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Ограничьте расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за рынком.

Телец

Состояние дел постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет несложно.

Близнецы

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти в финансовых делах. Совершите необходимые покупки после обеденного перерыва.

Рак

Не верьте обещаниям работодателей. Найдутся причины выплатить меньшую сумму за выполненную работу. Оформляйте официально подобные договоренности. Не дайте себя обмануть.

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Лев

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Найдите средства на поддержание здоровья детей.

Дева

Должники не вернут ваши деньги. Рассчитывать на это не стоит. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить дорого.

Весы

Сохраняется достаточное финансовое обеспечение. Во второй половине дня старайтесь следить за кошельком. Поход по магазинам лучше отложить.

Скорпион

Дела будут идти хорошо. Прибыли будут поступать стабильно. Отзовитесь по просьбе нуждающихся о финансовой помощи. Порадуйте детей сладеньким.

Стрелец

Деньги должны работать. Не задерживайте их в кармане. Организуйте финансовый поток. Открывать новое предприятие не пора. Оно будет убыточным.

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Козерог

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не делайте ставку на уменьшение расходов и накопления денег.

Водолей

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Рыбы

Ваши доходы будут зависеть от работы коллег. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Астролог рассказала, что интересного готовит эта неделя для каждого из нас.