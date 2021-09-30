Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 522
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1161
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1467
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2106
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1557
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1098
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 729
Фото
Все фото
18
28
13
5
28
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
&quot;Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит&quot; - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Не умеют договариваться и заботиться: кто покинул реалити про отношения
Не умеют договариваться и заботиться: кто покинул реалити про отношения
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Видео
Все видео
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 351
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1827
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 216
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца

  Комментировать
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Уважайте давние традиции и обычаи своей семьи. Проявляйте гостеприимство. Фото: pixabay.com

30 сентября смените обстановку. По возможности проведите этот день с любимыми дальше от дома. Это позволит по-новому взглянуть друг на друга. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день хорошо ходить в гости, - говорит астролог. - Уважайте давние традиции и обычаи своей семьи. Проявляйте гостеприимство. Будьте рады даже незнакомцам, случайно оказавшимся на вашем пороге. Из-за таких людей придет благословение в вашу семью. Не позволяйте своему любопытству отвлекать вас от важных дел. Есть опасность провести день в разговорах или просидеть в Интернете без определенной цели. Потерянное время не вернется. Поэтому сознательно сосредоточивайтесь на главном. Конец месяца по-настоящему осчастливит Тельцов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов".

Овен

Вынашивать грандиозные финансовые планы не следует. Экономическая обстановка будет постоянно меняться. Ограничьте расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за рынком.

Телец

Состояние дел постепенно улучшаться. Часть ваших материальных обязанностей возьмут на себя близкие. Справиться с остальными вам будет несложно.

Близнецы

Один из самых удачных дней недели. Вам будет везти в финансовых делах. Совершите необходимые покупки после обеденного перерыва.

Рак

Не верьте обещаниям работодателей. Найдутся причины выплатить меньшую сумму за выполненную работу. Оформляйте официально подобные договоренности. Не дайте себя обмануть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заморозки, тепло и дождь: какой погодой удивит осень в октябре

Лев

Дополнительных взносов потребуют небольшие ремонтные работы в доме. Воспользуйтесь сэкономленными деньгами. Найдите средства на поддержание здоровья детей.

Дева

Должники не вернут ваши деньги. Рассчитывать на это не стоит. Отложите поиски помещения для нового офиса. Оно будет стоить дорого.

Весы

Сохраняется достаточное финансовое обеспечение. Во второй половине дня старайтесь следить за кошельком. Поход по магазинам лучше отложить.

Скорпион

Дела будут идти хорошо. Прибыли будут поступать стабильно. Отзовитесь по просьбе нуждающихся о финансовой помощи. Порадуйте детей сладеньким.

Стрелец

Деньги должны работать. Не задерживайте их в кармане. Организуйте финансовый поток. Открывать новое предприятие не пора. Оно будет убыточным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Врач выдавливал локтями, акушерка щипцами тянула голову" - мать на лечение сына умоляет о помощи

Козерог

Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре. Не делайте ставку на уменьшение расходов и накопления денег.

Водолей

Решение финансовых проблем отложите до вечера. Утром вы можете только усугубить ситуацию. Берегите ювелирные изделия. В этот день их можно потерять или сломать.

Рыбы

Ваши доходы будут зависеть от работы коллег. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

Астролог рассказала, что интересного готовит эта неделя для каждого из нас.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Как Моуриньо играл против "Зари"

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 9126
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5805
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4833
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 4293
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 3024
Общество
Народные приметы 30 сентября - сегодня начинали день из слез
Народные приметы 30 сентября - сегодня начинали день из слез Просмотров: 99
В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия
В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия Просмотров: 153
Церковный праздник 30 сентября - сегодня вспоминают святых с особыми именами
Церковный праздник 30 сентября - сегодня вспоминают святых с особыми именами Просмотров: 144
Вакцинировать детей от Covid-19 пока не будут - МОЗ
Вакцинировать детей от Covid-19 пока не будут - МОЗ Просмотров: 27
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
18
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 57194
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть