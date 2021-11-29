Гороскоп на 30 ноября: какие неожиданности приготовила осень напоследок

Сложно пойдет обучение. Будут возникать проблемы с памятью. Фото: pixabay.com

30 ноября звезды будут содействовать людям милосердным и общительным. Трудолюбивых ждет хорошее вознаграждение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пытайтесь решать проблемы вместе с друзьями, – говорит астролог. – Спешите на помощь близким. Доверяйте своей интуиции. Сложно пойдет обучение. Будут возникать проблемы с памятью. Однако могут рождаться интересные творческие проекты. Неудачный день для открытия магазина или салона. Подождите с новациями до следующей недели. Старайтесь сделать мир лучше. Творите добро и умножайте красоту. Напоследок осень приготовила немало хороших неожиданностей. Весам и Козерогам вернут давний долг, Тельцов и Стрельцов ждут новые романтические отношения. В жизнь Львов и Рыб придут интересные друзья".

Овен

Ваши надежды на хорошую прибыль будут напрасны. Изменений к лучшему в финансовой сфере не предусматривается.

Телец

Несколько мелких финансовых неудач существенно не скажутся на вашем кармане. Оперировать же большими суммами не стоит.

Близнецы

Ваша экономика не пострадает из-за рыночных катаклизмов. Появится возможность проверить надежность избранной финансовой политики.

Рак

Проблем с деньгами не будет. Не заниматься куплей-продажей недвижимости.

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Лев

Вы не сможете свободно распоряжаться заработанными деньгами. Излишка средств не будет. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Дева

Основные источники доходов заметной прибыли не принесут. Пригодится дополнительный заработок. Пора покупать одежду.

Весы

Уровень заработка будет постепенно расти. Возникает проблема с обналичиванием денег. Рассчитывайтесь бартером.

Скорпион

Завершайте начатые дела. Рассчитайтесь по долгам. Подведите итоги денежной деятельности за первый квартал. Избегайте штрафов.

Стрелец

Переговоры по финансовым вопросам не будут успешными. Улучшить свое материальное положение вы не сможете. Контролируйте расходы.

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Козерог

Понадобятся дополнительные суммы на нужды семьи. Старайтесь обходиться своим денежным запасом. Не делайте долгов.

Водолей

День рискованной денежной деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег в залог. Вы потеряете свое имущество.

Рыбы

Хорошо отлаженный бизнес будет приносить стабильный результат. Новые проекты будут убыточными. Возможны проблемы с сантехникой.

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