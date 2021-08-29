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понедельник, 30 августа 2021 07:00

Гороскоп на 30 августа: у кого откроются целительские способности

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Гороскоп на 30 августа: у кого откроются целительские способности
Люди этого дня могут быть слишком уязвимыми. Следите за своими словами. Фото: pixabay.com

30 августа возникнуть проблемы с вниманием. Могут теряться вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь быть внимательными во время работы с электроприборами, - говорит астролог. - Берегитесь поражения электрическим током. Люди этого дня могут быть слишком уязвимыми. Следите за своими словами. Не обижайте окружающих. Не будьте быстрыми на расправу. В двух знаков зодиака этого дня проявятся целительские способности. Львы и Скорпионы откроют в себе дар предвидеть будущее и лечить других с помощью массажей и прикосновений. Врачи будут ставить точные диагнозы, а учителя и репетиторы легко достучатся к сердцу тех, кто не любит и не хочет учиться. Будете удивляться способностям своих учеников".

Овен

Отнеситесь осторожно к новым финансовым предложений. Ваши доходы существенно не изменятся. Соглашайтесь на совместительство.

Телец

Избегайте споров с окружающими. Не позволяйте людям портить ваше настроение. Не переживайте из-за сплетен.

Близнецы

Устройте вечер воспоминаний в семье. Смотрите домашнее видео. Поделитесь приятными впечатлениями с близкими.

Рак

Все идет по плану. Недостачи в конце дня не будет. Бодрствуйте во время проведения операции по покупке недвижимости. Тщательно проверяйте сопроводительную документацию.

Лев

Простите любимым обиды. Дайте им второй шанс. Вскоре отношения стабилизируются.

Дева

Выберите позицию наблюдателя. Следите за изменениями на рынке. Попытки заработать дополнительную сумму не дадут результата.

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Весы

Вы хотели бы чего-то большего от судьбы. Опомнитесь. Попробуйте присмотреться к своим партнерам. Вы недооцениваете их.

Скорпион

Вас будет раздражать прожектерство партнеров. Не допускайте сокрушительной иронии во время общения. Вскоре этот период пройдет.

Стрелец

Не рассчитывайте только на удачу. Хорошую прибыль принесет упорный труд. Более удачные денежные операции пройдут вечером.

Козерог

Любовь близкого человека не будет вызывать соответствующей страсти в вашем сердце. Найдите разумную форму общения. Не обижайте их чувств.

Водолей

У вас появилось прагматическое отношение к жизни. Избегайте холодного расчета, когда выбираете партнера. Это обернется личной драмой.

Рыбы

День выдастся напряженным. Назначайте свидания на вечернее время. Найдите в себе нужное равновесие перед встречей.

Астролог рассказала, кого осенью ждут высокие заработки и невиданный успех.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
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