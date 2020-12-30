Гороскоп на 3 января: на кого ждут самые романтические выходные в этом году

Тельцы, Раки, Весы и Козероги встретят свою половинку. Фото: pixabay.com

3 января смело загадывайте желание. Все ваши мечты будут сбываться, а добро вернется сторицей. Об этомGazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это будут наиболее романтические выходные года, - говорит Елена. - Приглашайте любимых на свидание, проведите вместе незабываемую прогулку, устройте романтический ужин. Тельцы, Раки, Весы и Козероги встретят свою половинку. Присматривайтесь к окружающим. Среди них будут интересные и оригинальные персоны, с которыми никогда не будет скучно".

Овен

Откажитесь от масштабных планов на отдых. Обстоятельства не будут способствовать их осуществлению. Старайтесь удовлетворить жажду познания.

Телец

Вас ждут самые романтические выходные. Не сдерживайте своих эмоций. Одиноким время задуматься о женитьбе.

Близнецы

Вы будете душой любой компании. Не ограничивайте свою жизнь бытовыми хлопотами. Обязательно сходите на дружескую вечеринку.

Рак

Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров. Они могут испортить ваш отдых. Позвольте любимым самостоятельно разобраться с проблемой.

Лев

Не допустите возвращения к давнему конфликту. Не давайте любимым поводов для ревности.

Дева

Кто-то из близких людей может спровоцировать ссору между вами и любимыми. Позже вы будете жалеть о своей вспыльчивости.

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Весы

Позвольте любимым организовать ваши выходные. Согласитесь на их предложения. Это будет необычный приятный отдых.

Скорпион

Ждите приятные неожиданности. События этих дней оставят яркие впечатления. Любимые будут готовы ради вас на все.

Стрелец

Попытка найти своего партнера через службу знакомств будет удачной. Смело действуйте. Будете иметь много ярких впечатлений.

Козерог

Найти общий язык с любимыми помогут старшие друзья. Воспользуйтесь их опытом.

Водолей

Вместе с милыми займитесь обустройством вашего быта. Сделайте свой дом боль уютной.

Рыбы

Эти дни не обойдутся без приятных новостей. Рядом с милыми вы будете чувствовать себя прекрасно. Посмотрите вдвоем любимый фильм.

2-3 января стоит начинать то, над чем планируете работать в течение года. Все дела будут прибегать легко и дадут хороший результат.