Гороскоп на 3 ноября: назвали знаки, которые никогда не признают своих ошибок

Не пытайтесь в этот день спорить со Львами, Скорпионами и Овнами. Фото: pixabay.com

3 ноября – неспокойный день. Накапливается чувство усталости. Поэтому вечер проведите в одиночестве за приятным для вас занятием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство ошибок в этот день будет допущено из-за упрямства и самоуверенности, – говорит астролог. – Собственные убеждения будут мешать людям объективно воспринимать реальность. Прийти к соглашению с оппонентами можно будет только поздно вечером. В обеденное время резко повышается аварийная опасность на автодорогах и производствах. Вырастет количество пораженных электрическим током. Следите за соблюдением правил техники безопасности при работе с механизмами. Не пытайтесь в этот день спорить со Львами, Скорпионами и Овнами. Они никогда не признают свои ошибки".

Овен

Удерживается средний уровень состояния. Удачно пройдет завершение начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Телец

Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано.

Близнецы

Удачных финансовых операций в течение дня не будет. Подождите до субботы. Поздним вечером вам вернут заемные деньги.

Рак

Участвуйте в благотворительных акциях. Отдайте часть своих вещей нуждающимся. Жадных людей ждут большие материальные потери.

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Лев

Работы много. Будут платить за нее хорошо. Используйте возможность улучшить материальное положение.

Дева

Кризис понемногу истекает. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Рассчитайтесь по долгам. Наибольшие доходы будут идти от участия в коллективных проектах.

Весы

Все реже будут встречаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Подумайте об удачном размещении имеющегося капитала.

Скорпион

Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Купите товары для детей.

Стрелец

Активнее сотрудничайте с банками. Выбирайте безналичную форму расчета за крупные покупки. Следите за изменением курсов валют.

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Козерог

Хорошо будут вести дела только после заката. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Водолей

Ваша экономика будет находиться в состоянии шаткого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Рыбы

Ваш бюджет не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потерь по невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

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