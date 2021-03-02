Гороскоп на 3 марта: кто станет богаче и успешнее

Планируйте провести вечер дальше от шума. Самое время отдохнуть в одиночестве за любимыми занятиями. Фото: pixabay.com

3 марта будете иметь особую силу очаровывать людей. Не удивляйтесь вспышки активности партнеров. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Общение с человеком намного старше возрастом будет весьма полезным, - говорит астрологиня. - Прислушивайтесь к ее советам. Вы получите ответы на свои вопросы. В ночь на эту среду могут беспокоить тревожные сны. Многие люди утром встанут с тяжелой головой. Не спешите браться за лекарства. Около полудня и без них самочувствие значительно улучшится. Планируйте провести вечер дальше от шума. Самое время отдохнуть в одиночестве за любимыми занятиями. Богаче и успешнее станут Раки и Скорпионы, Стрельцы и Водолеи".

Овен

День обещал быть удачным. Но заметного обогащения он не принесет. Отложите подписание имущественных поручений. Внимательно проверяйте все предоставленные для подписания финансовые документы.

Телец

Усиливается давление финансовых проблем. Поиски дополнительного заработка не дадут желаемых результатов. Отложите поход по магазинам.

Близнецы

Денег мало. Хозяйничайте экономно. Занимать большую сумму у частного лица опасно. Вы надолго подпадете под зависимость от воли кредитора.

Рак

Не позволяйте себе лениться. Соглашайтесь на дополнительную работу. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится вам и вашим родным.

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Лев

В течение дня придется решать несколько срочных финансовых вопросов. Будьте готовы к незапланированным расходам. Действуйте осторожно.

Дева

Этот день не принесет существенных доходов. Ограничьтесь необходимыми ежедневными покупками. Подписание важных деловых соглашений отложите до понедельника.

Весы

Ваши попытки увеличить свои доходы не дадут ощутимых результатов. Финансовая ситуация будет оставаться стабильной. Следите за изменением размера текущих расходов.

Скорпион

Денег достаточно для реализации запланированного. Важнейшие расчетные операции выполните до захода солнца. Не стоит покупать офисную технику.

Стрелец

Подарков ожидать не следует. Деньги принесет упорный труд. Вкладывайте средства в расширение бизнеса. Увеличиваются расходы на нужды детей.

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Козерог

Примите участие в спонсорской поддержке малоимущих. Не жалейте денег на благотворительные дела. Желание обогатиться приведет к материальным потерям.

Водолей

Доходы понемногу будут расти. Не стоит только вкладывать деньги в долгосрочные проекты. Займитесь страхованием своего имущества. Покупайте товары для путешествия и туризма.

Рыбы

День повышенного экономического риска. Финансовые планы разрушатся. Новые предложения партнеров не будут удовлетворять вас. Следите за движением денег.

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