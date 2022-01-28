Гороскоп на 29-30 января: чем и кого ошеломят последние выходные месяца

Не стоит планировать на выходные тяжелую работу. Не засиживайтесь дома. Читайте, обменивайтесь впечатлениями. Фото: pixabay.com

29-30 января не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми и старыми знакомыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следует заняться укреплением здоровья, – говорит астролог. – Прислушайтесь к потребностям своего организма. Нуждается в поддержке нервная система. Позвольте себе расслабиться. Не стоит планировать на выходные тяжелую работу. Не засиживайтесь дома. Читайте, обменивайтесь впечатлениями и новостями с окружающими. Выезд на природу с друзьями будет уместен. Особенно будут ярко восприниматься произведения искусства. Посетите выставки, концерты. Послушайте любимую музыку. Поход к стоматологу лучше отложить до середины следующей недели. Последние выходные месяца ошеломят Дев, Скорпионов и Близнецов. Узнаете секреты, которые от вас годами скрывали другие".

Овен

Состояние финансовых дел не оставит вам выбор. Дорогие формы отдыха пока не по карману. Подождите. Новая неделя обещает изменения к лучшему.

Телец

Посвятите эти дни переоборудованию жилья. Самое время заняться ремонтом сантехники. Денег и времени на это хватит.

Близнецы

Совершите необходимые покупки в субботу утром. Позже расходов следует воздержаться. Ожидаемых в воскресенье доходов не будет.

Рак

Не занимайтесь разрешением финансовых проблем. Вы будете оставаться в невыгодной позиции. Не отдавайте людям в использование свои вещи. Они будут потеряны.

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Лев

Соглашайтесь на подработку. Вам хорошо за него заплатят. Удачные покупки вас ждут в воскресенье. Можно позволить себе и немалые расходы.

Дева

Переоснащение электрооборудования в доме или небольшие ремонтные работы сделайте по возможности своими руками. Приглашенные мастера обойдутся дорого. Еще будут работать кое-как.

Весы

Отправляться на заработки не следует. Запланируйте поход по магазинам. У вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей.

Скорпион

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Отзовитесь на просьбу друзей о материальной поддержке. Это не навредит вашему бюджету.

Стрелец

После совершения необходимых покупок останется мало карманных денег. Однако дефицит наличных денег в случае необходимости можно компенсировать бартером.

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Козерог

Впереди удачный финансовый период. Но пока придется экономить. Отложите на операции по обмену валют. Следите за выполнением расчетов.

Водолей

Денег будет достаточно. Выбирайте отдых на свой вкус. Не стоит покупать одежду и обувь в эти дни.

Рыбы

Распорядитесь наличными средствами экономно. Ожидаются незапланированные расходы на нужды детей. До получения основного заработка поступлений не будет.

В течение недели с 24 по 30 января не хвастайтесь успехами. Перенесите посещение парикмахера. Новая прическа не подойдет.