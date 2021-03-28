Гороскоп на 29 марта - 4 апреля: кому удастся хорошо заработать

Женщины будут ревнивыми и неуступчивыми. Фото: pixabay.com

Неделя с 29 марта по 4 апреля придаст сил и веры в то, что скоро все будет хорошо. Не огорчайтесь и уверенно двигайтесь вперед. Помните, что темная ночь перед рассветом. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет полнолуние. Неделя удачна для активных людей, - говорит астрологиня. - Сложно будут идти дела в ученых, бухгалтеров, учителей и аналитиков. Хорошо заработать смогут все, кого ноги кормят. Удачно пройдут собеседования, открытие собственного дела, поиск новых сотрудников. Женщины будут ревнивыми и неуступчивыми. Не принимайте решения под хмельком, потому пожалеете об этом".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Задумаетесь, как улучшить отношения с шефом и коллегами. Если до среды этого не удастся, следует искать новую работу. Это повысит заработки. В коллективе будет здоровая атмосфера.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Неделя заставит удивляться. Будете страдать от произвола руководителей или конкурентов. Не молчите. Отстаивайте свои права и интересы.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Разбираться в себе. Размышления помогут определиться, куда двигаться дальше. Не стоит обращаться в суд. Сейчас вы в проигрышной позиции.

Рак (22 июня - 22 июля)

Желания не будут совпадать с возможностями. Ограничьте общение с людьми, которые приносят проблемы. Снижайте нагрузку на работе. В пятницу лучше взять выходной.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Легко будет даваться то, что другим не под силу. Будете чувствовать себя королем ситуации. Но не подтасовывайте факты. Если хотите выкрутиться из неприятной ситуации, лучше промолчите.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете вынуждены делать то, что нужно, а не то, что хочется. Придется переезжать, обставлять дом мебелью и техникой. Расходы будут велики. Понадобятся сбережения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Оставайтесь активными и инициативными. На все необходимое денег хватает. Присмотритесь к стечению обстоятельств. Если что-то получается не так, как хотите, лучше отказаться от этого.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хорошо будут чувствовать себя те, кто найдет дополнительную подработку. Денег в кошельке станет больше. Вы можете позволить себе сверхурочные расходы.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Покупать компьютеры, ксероксы и телефоны лучше в выходные. Личная жизнь должна в корне измениться. Если вы одиноки, подумайте, о которых отношения мечтаете. Желание осуществляться буквально.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Готовьтесь много договариваться. Придется переделывать то, что, казалось, выполнено безупречно. Убеждайтесь, что собеседники вас правильно поняли. Не давайте пустых надежд.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Все сложится в вашу пользу. Шеф и коллеги будут щедры на претензии. Будете скучать по спокойствием, поэтому берите отпуск. Любимые могут увлечься другим партнером. Переждите. Вы все равно будете на коне.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В душе бурлить сомнения и волнения. Увлечетесь книгами. Это поможет разобраться в себе и в отношениях с другими. Напомнят о себе проблемы с пищеварением. Некоторое время придется провести в постели.

В выходные занимайтесь любимыми делами. Расслабляйтесь. Это лучшее время для медитации и других духовных практик. Астрологиня объяснила, чем удивит март напоследок.